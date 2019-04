Lapis x Labyrinth – Neuer Trailer veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat einen neuen Trailer zu Lapis x Labyrinth veröffentlicht. Das Spiel erscheint am 31.05.2019 für Playstation 4 und Nintendo Switch. Der Trailer gibt den Spielern einen Einblick in die verschiedenen Spielmechaniken.

Das Dungeon fokussierte Action-RPG Lapis x Labyrinth führt den Spieler auf eine Schatzjagd voller Gefahren und noch größere Belohnungen. Der Spieler muss sich gegen Horden von Monstern behaupten, um am Ende den Preis mitnehmen zu können. Wenn das Heimatdorf in Schwierigkeiten ist, gibt es nur eine Möglichkeit: Der Spieler schnappt sich seine Kameraden und betritt die Labyrinthe unterhalb des „Golden Forest“, um sich alles unter den Nagel zu reißen, was er findet.

Um das Team nach den eigenen Wünschen zu gestalten, gibt es über 4.000 einzigartige Kombinationen. Die „Stacking“-Mechanik sorgt dafür, dass die Angriffe des Teams perfekt aufeinander abgestimmt sind. Hat der Spieler genug Power mit seine Truppe gesammelt, kann dieser den „Fever“-Modus aktivieren, um noch vernichtender zuzuschlagen. Insgesamt gibt es acht verschiedene Charakter-Klassen, unzählige Monster und ein Feuerwerk an visuellen Ereignissen.

Key-Features: