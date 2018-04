Das erfolgreiche RPG-Browsergame League of Angels II feiert seinen zweiten Geburtstag. Zur Feier dieses freudigen Anlasses gibt es exklusive Belohnungen, einen kostenlosen Titel sowie einen Monat voller spannender Ereignisse und Aktivitäten. Ihr könnt euch auch auf neue Outfits, ein spezielles Kampf-Pet und mächtige Artefakthelden freuen. Außerdem steht die kommende League of Angels II-Saison in den Startlöchern.

League of Angels II – RPG-Browsergame feiert Erfolg

Seit dem Start von League of Angels II im Jahr 2016 wurde das Spiel in zwei aufeinander folgenden Jahren als bestes RPG-Browsergame ausgezeichnet. Im letzten Jahr gab es drei herausragende Meilensteine. Der erste ist die Einführung von Cross-Server Gilden, welche die Macht aller 38.621 aktiven X-Server Gilden in Sapphire erhöhte. Der zweite ist die Veröffentlichung der sieben neuen Artefakthelden. Bis zu diesem Zeitpunkt haben Spieler insgesamt 15.819 Artefakthelden für sich beansprucht. Der beliebteste Spielmodus Eternal War, hat seit seiner Einführung im letzten Jahr mehr als 6.000.000 Belagerungskriege ausgefochten.

League of Angels II – Neues Outfit Spring Flower

In der ersten Woche des Geburtstagsevents wird das neue Artefakt-Outfit – Spring Flower erhältlich sein. Das Outfit besteht aus Pfirsichblüten und läutet den Geburtstag mit allen Spielern ein. Es besteht aus zwei Teilen – Kleidung und Flügeln. Das Sammeln eines Teils aktiviert eine Fähigkeit, während zwei Teile zwei Fähigkeiten aktivieren. Dieses neue Outfit wird vom 7. bis 11. April in Hot Events erhältlich sein. Außerdem kehrt der Einzelserver Resource Tycoon zurück, um euch eine weitere Chance zu geben, den kürzlich veröffentlichten Soul Arm – Scorner zu erhalten.

League of Angels II – Super Value Gift Packs

Im Mini Client’s Points Store werden euch hochwertige Geschenkpakete zum Tausch angeboten. Der Second Anniversary Points Store ist vom 7. bis 13. April 2018 geöffnet.

Second Anniversary Dbl Resource Pack: Kann zum zweiten Jahrestag gegen 200 Punkte eingetauscht werden. Es enthält die folgenden Gegenstände zweimal: Bless Stone Pack*10 + Mastery Stone Pack*10 + Anima Pack*10

Second Anniversary Dbl Resource Chest: Kann gegen 2000 Punkte getauscht werden. Es enthält die folgenden Gegenstände zweimal: Divine Resource Gift Pack + Mount Resource Gift Pack + Pet Resource Gift Pack

Der GTarcade Mini Client ist unter folgendem Link verfügbar.