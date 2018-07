Spieler von League of Angels II können von nun an das neue Kampfhaustier Incendrost mit auf ihre Abenteuer nehmen, um ihre Feinde auf dem Schlachtfeld zu versengen und einzufrieren. Wer zwischen dem 16.7.und 20.7. ausreichend Tycoon-Punkte sammelt, kann lernen, wie man Incendrost beschwört. Incendrost ist ein mächtiger Drache, der durch seine duale Begabung in Frost- und Feuermagie die Schwachstellen der Gegner perfekt ausnutzt und massiven Schaden anrichtet. Das boshafte Glitzern in seinen lila Augen lässt erahnen, warum Incendrost in zwei gegensätzlichen Magieschulen versiert ist.

League of Angels II – Die Fähigkeiten im Detail

Roaring Flame:

(270%+90) Schaden an Feinden in der hinteren Reihe; belegt Ziele mit dem “Singed”-Debuff, der deren DEF um 8% reduziert und die maximalen HP zwei Runden lang um 8% senkt. Zusätzlich erleiden Ziele mit dem „Frostbite“-Debuff während dieser Zeit 20% zusätzlichen Schaden.





Piercing Frost:

(216%+70) Schaden an Feinden in der hinteren Reihe; belegt Ziele mit dem “Frostbite”-Debuff, der deren ATK um 8% reduziert und die maximalen HP zwei Runden lang um 8% senkt. Zusätzlich werden Ziele mit dem „Singed“-Debuff eingefroren.

Incendrost und seine einzigartigen Fähigkeiten sind nur über Teilnahme am Resource-Tycoon-Event freischaltbar. Außerdem können Spieler auch das LoA-II-Strandparty-Event genießen, so lange es noch geht.