League of Angels III – Eröffnung des 1000. Server zum Oktoberfest

League of Angels III feierte im August seinen ersten Geburtstag. „Wir hoffen, den Spielern hat das Jubiläumsevent gefallen. Es war ein sehr aufregendes Jahr für uns und wir haben viele neue Ideen – wir werden unseren Spielern weiterhin Unterhaltung und Freude bringen,“ so das Entwicklerteam von LOA3, in einer Nachricht an die Spieler. Nach dem Ende des Jubiläumsevents bereitet LOA3 eine neue Reihe an Updates vor – darunter das neue „Oktoberfest“-Event.

Oktoberfest!

Nach der gamescom 2019 möchte LOA3 mit einem neuen Event das legendäre deutsche Oktoberfest feiern. Passend dazu gibt es ein In-Game-Event mit exklusiven Titeln und Outfits. Das Event zeichnet sich vor allem durch verschiedene bayerische Spielchen aus, beispielsweise den „Brezeln“. Krieger können Brezeln sammeln und dann im Store gegen Belohnungen eintauschen.

Der 1000. Server

Im September eröffnet League of Angels III seinen 1000. Server. Dies bedeutet, dass LOA3 in seinem ersten Jahr beinahe jeden Tag drei neue Server eröffnete. Spieler können an einem Event zur Eröffnung des 1000. Servers teilnehmen, um einen exklusiven In-Game-Titel zu erhalten.

Neue Helden am Horizont

LOA3-Fans haben Ende August mit Sicherheit die Ankunft von Moira bemerkt. Die neue Heldin ist angriffsstark und damit eine Bereicherung für ihre Mitkämpfer sowie eine Gefahr für ihre Feinde. Moira ist ein weiser mächtiger Engel und Mitbegründerin des Tempest-Königreichs. Im September erscheint zudem ein weiterer neuer Held – Kalypso.

Neue Gegenstände

Diesen September erscheinet das lang ersehnte neue Quality-Artifact-Relikt sowie der neue Type-Charm. Die Gegenstände werden während dem kompletten September über im Spiel erscheinen. Spieler können danach Feedback geben, welche Gegenstände ihnen gefallen und welche sie gerne öfter sehen würden.