Halloween fängt dieses Jahr in Yoozoos Browser-MMORPG League of Angels III mit den Spukabenden vom 24. Oktober bis zum 6. November schon früh an. Alle altbekannten Plätze erstrahlen im Glanz von Halloween-Dekorationen, während die Spieler eine neues Kostüm, einen Helden, ein Mount und verschiedene Items freischalten können.

League of Angels III – Spukabend-Events bereit für Halloween

Vom 1. bis zum 5. November haben die Spieler während der Teilname an Spukabend-Events die Möglichkeit, sich mit dem Crimson Masquerade-Kostüm als Vampire oder Hexen zu verkleiden. Außerdem können sie während dieser Zeit auch den brandneuen legendären Angreifer Omen, den Kopflosen Reiter, freischalten.

Gruselige Gegenstände, die zu bestimmten Zeitpunkten während der Events freigeschaltet werden können, versetzen die Spieler zusätzlich in Halloween-Stimmung. So bekommen sie durch wiederholtes Einloggen und das erfolgreiche Abschließen mancher Aufgaben die Möglichkeit, mit dem kürbisfförmigen Jack‘s Helmet herumzulaufen oder gleich mit dem neuen Mount Hexenbesen in die Lüfte abzuheben. Und das legendäre Relikt Ewiger Spiegel erlaubt es, gefallene Teammitglieder wiederzubeleben.

League of Angels III ist über die GTarcade-Website (https://loa3.gtarcade.com/) und den GTarcade Desktop Client gratis spielbar.