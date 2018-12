League of Angels: Origins – Mehr als eine Millionen Voranmeldunge

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das brandneue Mobile-MMORPG League of Angels: Origins, Teil des preisgekrönten League of Angels-Franchise, kann kurz vor dem Launch bereits mehr als eine Million Registrierungen vorweisen. Spieler könnnen eine qualitativ hochwertige Grafik, komplexe und vielschichtige Storylines sowie umfangreiche PvE- und PvP-Kämpfe erwarten. Ebenso sind die atemberaubenden Luftkämpfe, für die League of Angels bekannt ist mit von der Partie.

League of Angels: Origins – Mehr als eine Millionen Voranmeldungen/h2>

Die Spieler können zwischen den drei Klassen Krieger, Schütze und Magier wählen, von denen jede über einen individuellen Kampfstil verfügt und die im Laufe der Story immer stärker werden. Neben diesem klassischen MMO-Gameplay geht LoA: Origins mit dem innovativen Luftkampf aber noch einen Schritt weiter und liefert weitläufige himmlische Schlachten, in denen Gilden gegeneinander antreten können.

Flügel, die Symbole der Engel, sind für Spielerfortschritt und -ruf in LoA: Origins von essentieller Bedeutung. Das richtige Paar zu finden ist nicht nur in ästhetischer, sondern auch in aerodynamischer Hinsicht wichtig. Spieler, die sich ins Getümmel der himmlischen Schlachtfelder stürzen möchten, sind gut beraten, ihre Schwingen stets in perfektem Zustand zu halten, um in 1:1 Arenakämpfen oder Seite an Seite mit den geflügelten Kollegen aus ihrer Gilde zu überleben.

League of Angels, das 2013 veröffentlicht wurde, war das erste Browser-Game von YOOZOO Games, das westliche Mythologie zum Thema hatte. Seitdem haben League of Angels und League of Angels 2 etliche Awards eingeheimst, darunter ‚Facebook’s Best Web Games’. LoA: Origins wird 2019 für Android und iOS veröffentlicht und ist mit seinen mehr als einer Million Vorabregistrierungen schon auf einem guten Weg, auch als Mobile- MMORPG Erfolge zu feiern.