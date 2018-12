League of Angels – Spezielle Events mit tollen Preisen angekündigt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

League of Angels feiert sein 5. Jubiläum. Die Welt der Engel, Dämonen und Drachen bietet zu diesem Anlass eine Reihe spezieller Events, in denen Spieler Preise gewinnen können.

League of Awngels – Preise zum 5.Jubiläum

neuer Engel: der mächtige Engel Bijou wurde speziell für das Jubiläum designt

neuer Held: der Unsterbliche Fuchs, eine Weiterentwicklung des schon bekannten Neunschwänzigen Fuchses

neues Reittier: Weihnachts-Husky

neue Elfen: Magier-Eichhörnchen und Weihnachts-Bär

neue Blaupausen und Einheiten für Wohnhäuser

League of Angels ist das erste Browser-Game von Yoozoo Games. Seitdem haben League of Angels und League of Angels 2 etliche Awards gewonnen‚ darunter Facebook’s Best Web Games’. League of Angels: Origins erscheint 2019 für Android und iOS. Mit seinen mehr als einer Millionen Vorabregistrierungen ist schon auf einem guten Weg, auch als Mobile- MMORPG Erfolge zu feiern.

In League of Angels: Origins können die Spieler zwischen den drei Klassen Krieger, Schütze und Magier wählen. Alle drei Klassen verfügen über einen individuellen Kampfstil. Neben dem klassischen MMO-Gameplay geht LoA: Origins mit dem innovativen Luftkampf aber noch einen Schritt weiter. Das Spiel liefert weitläufige himmlische Schlachten, in denen Gilden gegeneinander antreten können.