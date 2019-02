0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ab sofort steht ein brandneues Video zu Left Alive zur Verfügung. Das Video gewährt durch neue Gameplay-Szenen weitere Einblicke in das Spiel. Zudem erhaltet ihr Informationen über die Story. Director Toshifumi Nabeshima erklärt weitere Details zu den unterschiedlichen Fähigkeiten und Taktiken, die Spieler in Left Alive nutzen können. Das Spiel erscheint am 5. März 2019 für die PlayStation 4 und den PC (STEAM). Wer die „Day One Edition“ (inklusive zusätzlichem „Survival Pack“-DLC) des Spiels bei Gamestop vorbestellt, erhält ein kostenloses Steelbook im Mech-Design.



Left Alive – Neues Gameplay-Video zeigt den Survival-Shooter

Einige der knallharten Herausforderungen im Spiel mögen beim ersten Versuch unmöglich erscheinen, doch mit Alternativrouten und der Möglichkeit Fallen und Waffen zu bauen, ist es möglich, auf dem Schlachtfeld zurückgebliebene Zivilisten zu retten und die Wahrheit hinter den Geheimnissen des Spiels zu entdecken.

Zu Left Alive wird eine limitierte „Mech Edition“ zum Preis von €159,99 exklusiv im Square Enix Online Store angeboten. Diese Sammlerversion enthält den DLC „Survival Pack“, ein 80-seitiges Artbook im Hardcover-Format, ein exklusives Steelbook mit Mech-Designs von Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid) und Takayuki Yanase sowie eine detaillierte VOLK-Mech-Figur mit austauschbaren Accessoires und Waffen.

Der Survival-Shooter fordert die Spieler heraus. Ihr müsst die vom Krieg erschütterte Stadt Novo Slava betreten und die überwältigende Streitmacht des Feindes zurückschlagen. Dabei müsst ihr euch den Gegnern mit mächtigen Waffen in einer direkten Konfrontation stellen. Ihr habt auch die Möglichkeit durch die Umgebung zu schleichen. Mit Hilfe von selbst hergestellten Fallen könnt ihr Auseinandersetzungen vermeiden. Grundsätzlich müsst ihr jede sich bietende Option nutzen, um zu überleben.

Left Alive – Hintergründe und Motivationen der Hauptcharaktere

Der berühmte Illustrator Yoji Shinkawa der Metal Gear-Reihe von KOJIMA Productions entwarf alle spielbaren Charaktere, vom jungen Oberfeldwebel Mikhail, über die selbstbewusste Olga, Captain der Polizei von Novo Slava, bis zum ehemaligen Mitglied der Rebellen Leonid, den man unschuldig des Mordes bezichtigt und deshalb zum Tode verurteilt hat.

Left Alive erzählt eine düstere Geschichte des Überlebens aus der Perspektive von drei verschiedenen Protagonisten, die versuchen aus der vom Krieg zerrissenen Stadt Novo Slava zu fliehen. Das Spiel bietet unterschiedliche, actionreiche Spielstile, voller temporeicher Kämpfe, Stealth-Manöver und viele andere abwechslungsreiche Gameplay-Mechaniken.