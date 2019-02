0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat ein brandneues Video zu Left Alive veröffentlicht. Das Video zeigt die kreativen Köpfe hinter dem Soundtrack bei den Aufnahmen für das kommende Survival-Action-Abenteuer. Das Spiel erscheint am 5. März 2019 für die PlayStation 4 und den PC (Steam). Wer die “Day One Edition” (inklusive zusätzlichem „Survival Pack“-DLC) des Spiels bei Gamestop vorbestellt, erhält ein kostenloses Steelbook im Mech-Design.



Left Alive – Video zu den Aufnahmen des Soundtracks

Der Trailer zeigt den Komponisten Hidenori Iwasaki (Front Mission-Reihe) bei seiner Arbeit mit den langjährigen Fernseh- und Film-Soundtrack-Experten Shinnosuke Miyazawa (“007 Spectre”, “Findet Dorie”) und Jordan Seigel (“Ant-Man and the Wasp”). Gemeinsam haben sie in den weltberühmten Abbey Road Studios in London zusammen am Soundtrack gearbeitet. Spieler können einen emotionalen, aufregenden und dynamischen Soundtrack erwarten. Dieser soll Left Alive noch mehr Spannung und Dramatik verleihen.

Zu Left Alive wird eine limitierte “Mech Edition” zum Preis von €159,99 exklusiv im Square Enix Online Store angeboten. Diese Sammlerversion enthält den DLC „Survival Pack“, ein 80-seitiges Artbook im Hardcover-Format, ein exklusives Steelbook mit Mech-Designs von Yoji Shinkawa (Metal Gear Solid) und Takayuki Yanase sowie eine detaillierte VOLK-Mech-Figur mit austauschbaren Accessoires und Waffen.