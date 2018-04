Das MMOARPG Legacy of Discord – Furious Wings heißt nächste Woche seinen zweiten Assassin’s Creed-Charakter, Bayek von Siwa, willkommen. Der ägyptische Stammvater der Bruderschaft der Assassinen wird ab Dienstag, den 10. Mai das Metamorph-System maßgeblich beeinflussen.

Legacy of Discord – Bayek schaft Sprung in das Spiel

Dank der Partnerschaft zwischen Yoozoo Games und Ubisoft könnt ihr eure Lieblings-Assassinen in Legacy of Discord erleben und deren Kräfte in Schlachten entfesseln. Diese Funktion wird über das Metamorph-System im Spiel ermöglicht, mit dem ihr euch zu Fantasy-Kreaturen transformieren könnt. Die Lizenzvereinbarung mit Ubisoft bringt neue Inhalte in die Community und sorgt für weitere Kampfmöglichkeiten.

Der zweite Assassine Bayek wird im aktuellen Update seinen effektvollen Auftritt feiern. Ihr könnt mit der Verwandlung in den ägyptischen Stammvater exklusive Fähigkeiten ausspielen. Dazu zählen Shield Charge und Power Strike. Mit Hilfe von Shield Charge kann Bayek im Weg stehenden Gegnern Schaden zufügen. Der Power Strike kann Gruppen von Gegnern verbrennen.

Zusammen mit dem neuen Assassin’s Creed-Charakter erscheint eine ganze Reihe von Updates und Verbesserungen für das Spiel. Eines der größten Features ist Guild Clash, ein neuer Servermodus, in dem Gilden in Turnieren um Ruhm und Ehre kämpfen können.

Legacy of Discord – Weitere Neuheiten

Alle Server werden in mehrere Kriegsdivisionen unterteilt. Insgesamt 64 Gilden werden ausgewählt. Die Gilden, die in allen Battle Ratings (BR) auf jedem Server die höchste Punktzahl erhalten haben, werden automatisch in ihre Kriegsdivision gesetzt. Die verbleibenden Teilnehmer werden basierend auf den BR-Ranglisten ausgewählt, bis 64 Gilden in der War Division sind.

Der Wettbewerb dauert vier Tage pro Monat. In der ersten Runde kämpfen alle (64) Gilden in Gruppen von vier, wobei nur eine Gilde pro Gruppe (16 insgesamt) weiterziehen darf. In Runde 16, Achtelfinale und Halbfinale gehen zwei Gilden aus jeder Gruppe in die nächste Runde. Die letzten zwei Gilden werden im Finale antreten, der Sieger erhält zahlreiche Belohnungen.

Jede Gilde kann bis zu 20 Mitglieder (einschließlich des Gildenanführers) in den Kampf schicken. Die Ergebnisse jedes Kampfes sind von den finalen Flag Capture Points abhängig. Die mittlere Flagge ist die meisten Punkte wert, während die zwei seitlichen weniger zählen. Ihr müsst Flaggen von den Knotenpunkten zurück in die sichere Zone ihrer Gilde bringen, um sie für euch zu beanspruchen und Punkte zu sammeln.Wenn ihr eine Flagge in die sichere Zone einer Gilde zurückbringt, erzeugt der entsprechende Knotenpunkt eine neue Flagge.

Der Kriegsschrein ist ein Teil von Guild Clash, der bereits ins Spiel gebracht wurde. Ein Kriegsschrein auf dem Server des Spielers bietet BR-Buffs, die nur in Gildenkonflikten wirksam sein können und die Effekte von exklusiven Gegenständen um einen bestimmten Prozentsatz erhöhen.

Ihr könnt dort Opfergaben darbringen, um eure EXP zu erhöhen und jeden Tag Gegenstandsbelohnungen erhalten. Boni werden parallel mit dem Kriegsschrein verbessert.