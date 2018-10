0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Legacy of Discord feiert seinen zweiten Geburtstag mit einer großen In-Game-Party, die am 20. Oktober beginnt. Spieler können Belohnungen gewinnen und außerdem die legendäre Ägide der Weisen erhalten. Diese lässt sie sie noch stärker werden.

Legacy of Discord – Zweijähriges Jubiläum mit vielen Feierlichkeiten

Alle Spieler sind dazu eingeladen, den Freizeitpark im Spiel zu besuchen und an unterhaltsamen Jahrmarktaktivitäten wie Ballon-Schießbuden oder Pferderennen teilzunehmen. Dabei gibt es Belohnungen, wie das neue Haustier Omega zu gewinnen. Apropos Haustier – pünktlich zur Geburtstagsfeier erscheint Genos-EX im Spiel. Dabei handelt es sich um ein Haustier das erstmals direkt Fans erschaffen haben. Um Genos-EX zu erhalten, müssen Spieler sich ganz einfach sieben Tage lang hintereinander einloggen.

Die mächtigen Ägiden der Weisen, die seit tausenden Jahren im Schlaf lagen und auf die Dämonenarmee gewartet haben, sind nun bereit zu erwachen. Vor langer Zeit erhielten sie Segnungen von vier urzeitlichen Weisen. Jetzt warten sie auf die Spieler, um zu neuem Leben erweckt zu werden. Gelingt dies, erhält man mehr Kraft und einen Bonus auf die Ausrüstung.

Die Feierlichkeiten von Legacy of Discord beginnen am 20. Oktober. Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf der offiziellen Webseite. Legacy of Discord steht auf iOS und Android zum Download zur Verfügung.