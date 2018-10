0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC haben heute LEGO DC Super-Villains veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das erste LEGO Game, das Spieler in ein Abenteuer eintauchen lässt, in dem die Schurken die Hauptrolle spielen und das im Herzen des DC-Universums spielt. Unsere Review zum Spiel findet ihr unter folgendem Link.

LEGO DC Super-Villains – Familienspiel ab sofort im Handel erhältlich

Nominiert als eines der besten Familienspiele 2018 von E3s Game Critics Awards befeuert LEGO DC Super-Villains die Vorstellungskraft und gibt den Spielern die Möglichkeit, ihren eigenen Superschurken zu gestalten – komplett mit Kostüm, Aussehen, Fähigkeiten und einem Namen. Diese individuell gestaltete Spielfigur zieht mit einem kultigen Aufgebot der DC-Superschurken in die Schlacht. Sowohl Fans von LEGO als auch von DC werden ihre Spuren in einer urkomischen und originellen Geschichte hinterlassen, die in Zusammenarbeit mit DC geschrieben wurde. LEGO DC Super-Villains ist ab sofort für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One sowie für PC erhältlich.

„Durch den gewaltigen Inhalt von LEGO DC Super-Villains – zusammen mit dem Inhalt des Season Pass – erlebt man superschurkischen Spaß in Hülle und Fülle, in den die Spieler eintauchen können“, so Arthur Parsons, Head of Design, TT Games Publishing.

„Die Spieler werden von der Story und dem Abenteuer gefesselt und haben mit den Inhalten stundenlangen Spielspaß. Dazu gehören Story-Level, Quests, Rekrutierungen und das Freischalten anderer Schurkencharaktere, die sie auf ihrer Reise begleiten. Die Spieler erforschen die versteckten Geheimnisse, die in ganz Gotham und Metropolis verstreut sind“, erklärte Phillip Ring, Executive Producer, TT Games Publishing.

„Bei DC gibt es einige der beliebtesten Superschurken der Welt und man erlebt voller Spannung, wie diese Charaktere in diesem neuen Spiel das Ruder übernehmen“, so Ames Kirshen, Vice President, Interactive & Animation, DC Entertainment. „Die Fans werden es lieben, sich mit The Joker, Harley Quinn™, Lex Luthor und vielen anderen DC-Charakteren zusammenzuschließen, während sie diese lebendige Geschichte an legendären DC-Orten spielen.“

„LEGO DC Super-Villains bringt familienfreundlichen Spaß, egal ob man alleine oder mit einem anderen Spieler im 2-Spieler-Modus im lokalen Koop spielt – und im Spiel erlebt man eine spielerische, schurkische Wendung, die sowohl neue als auch bestehende Spieler begeistern werden“, sagte Sean McEvoy, VP Digital Games, The LEGO Group.

In LEGO DC Super-Villains ist die Justice League verschwunden und die Verteidigung der Erde liegt in den Händen einer Gruppe von jungen Helden aus einem Paralleluniversum, die sich „Justice Syndicate“ nennt. Bekannte DC Superschurken der „Legion Of Doom“ finden jedoch heraus, dass die neuen Beschützer der Erde nicht ganz so heldenhaft sind, wie sie vorgeben. Nun müssen die Spieler ihre komplett individualisierbaren Super-Schurkencharaktere zu einem Team zusammenzuschmieden, um die finsteren Pläne der mysteriösen Neuankömmlinge aufzudecken und zu vereiteln. Die Spieler erstellen ihre eigenen Superschurken-Charaktere und gehen auf eine Reise, um den Zweck ihres Charakters innerhalb der Geschichte herauszufinden. Dabei schalten die Spieler neue Kräfte und Anpassungen für ihren Charakter frei, reisen abseits der ausgetretenen Pfade und stoßen auf zusätzliche Story-Quests, Rätsel und Minispiele, um Belohnungen freizuschalten und andere DC-Superschurken zu rekrutieren sowie Unheil an bekannten DC-Orten wie Gotham, Metropolis, Smallville und vielen weiteren anzurichten.

LEGO DC Super-Villains – Deluxe Edition

Die Deluxe Edition (ausschließlich digital erhältlich) ist jetzt zu einer unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 74,99€ erhältlich und umfasst den Inhalt des Hauptspiels, den Inhalt des Season Pass und frühzeitigen Zugriff auf den DC Super-Villains: TV-Serie DLC-Charakter-Paket sowie eine exklusive LEGO-Minifigur, Lex Luthor Superman. Digitale Kunden erhalten das Justice League Dunkles DLC-Charakter-Paket, das auf dem Trickfilm Justice League Dark basiert. Für Spieler, die ihre Abenteuer über das Hauptspiel hinaus erleben möchten, ist der LEGO DC Super-Villains Season Pass jetzt separat für € 14,99 erhältlich und bietet aufregende zusätzliche Spielinhalte auf Grundlage einer breiten Auswahl an DC-Filmen, DC-Live-Action- und DC-Zeichentrickserien sowie DC-Comics. Der Season Pass wird sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthalten, darunter zwei Aquaman Film-Level-Pakete, die auf dem neuen Film von Warner Bros. Aquaman basieren, der am 20. Dezember in die Kinos kommt, und zwei Shazam! Film-Level-Pakete, die vom neuen Film von Warner Bros. Shazam! inspiriert wurden, der im April 2019 in die Kinos kommt.