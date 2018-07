Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group und DC Entertainment haben heute noch vor dem offiziellen Start der Comic-Con 2018 in San Diego einen neuen Trailer zur Charakter-Erstellung in LEGO DC Super-Villains veröffentlicht. Dabei handelt es sich um das erste LEGO Game, das Spieler in ein Abenteuer eintauchen lässt, in dem die Schurken die Hauptrolle spielen. Zudem ist es vollgepackt mit den beliebtesten Schauplätzen und Charakteren aus dem DC-Universum. LEGO DC Super-Villains wird ab dem 18. Oktober 2018 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC erhältlich sein.

LEGO DC Super-Villains – Trailer zur Charaktererstellung enthüllt

Im Trailer steht das Feature zur Erstellung der Charaktere im Fokus. Das Video gibt Spielern eine umfassende Vorschau darauf, wie sie ihren eigenen DC-Superschurken erstellen und mit ihm spielen können. In diesem actiongeladenen Game können Spieler dabei mächtig Unfug anstellen und Chaos stiften. Der Charakter eines Spielers wird zum Mittelpunkt der Geschichte und schließt sich mit einer kultigen Vielfalt an Schurken zusammen, um die urkomische und originelle Geschichte zu erleben, die in Zusammenarbeit mit DC Comics geschrieben wurde.

Fans, die das Feature zur Charaktererstellung ausprobieren möchten, haben dieses Wochenende bei der Comic-Con in San Diego die Möglichkeit dazu. Dort wird bei den Ständen von LEGO (#2829), DC Comics (#1915) und Warner Bros. (#4545) während der regulären Messezeiten eine interaktive Demo des Spiels verfügbar sein.

Darüber hinaus wird das Team hinter LEGO DC Super-Villains . Darunter Arthur Parsons (Leiter Design, TT Games) und Ames Kirshen (VP, Interactive & Animation, DC Entertainment) sowie die englischsprachigen Synchronsprecher Kevin Conroy (Batman), Tara Strong (Harley Quinn), Julie Nathanson (Silver Banshee) und Fred Tatasciore (Solomon Grundy, Clayface, Black Adam, Killer Croc) – den Besuchern der Comic-Con am Freitag, 20. Juli um 14:15 Uhr (PDT) in Raum 6A einen Blick hinter die Kulissen des LEGO Spiels geben. Es lässt Spieler in ein Abenteuer eintauchen, in dem erstmals die Schurken die Hauptrolle spielen und das vollgepackt ist mit den beliebtesten Schauplätzen und Charakteren aus dem DC-Universum. Bei dieser Feier des Schurkentums werden Fans mit aufregenden Charakter-Enthüllungen und Details über die Geschichte versorgt.