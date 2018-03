Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games, The LEGO Group, Disney und Pixar kündigen heute LEGO – Die Unglaublichen an. In diesem brandneuen Videospiel übernehmen Spieler die Kontrolle über ihre liebsten Charaktere aus Die Unglaublichen. Hierbei werden Sequenzen aus dem schon bekannten Pixar-Film und dem Nachfolger – die Unglaublichen 2 (Sommer 2018) gewürdigt.

LEGO – Die Unglaublichen – Ein weiterer Filmklassiker im Kastenformat

Mit LEGO – Harry Potter und LEGO – Herr der Ringe hat das Baukastenspiel für Kinder schon seine Gültigkeit unter den Film-zum-Game-Adaptionen behauptet. Neben Humor, Sammel- und Puzzle-Quests ist hier nie die Originalität der Filme außen vor geblieben. Spätestens mit The Lego Movie behaupteten sich unsere quadratischen Helden auch alleinstehend auf der Leinwand – Ein herrlicher Mix aus Nostalgie und zeitloser Heldengeschichte.

Nun wagt sich Lego an eine neue Marke. Mit Pixars Die Unglaublichen bedienen sich TT Games nun an einem weiteren erfolgreichen Filmprojekt. Dabei wird Lego wieder die ganze Pallette an Charakteren zur Verfügung stehen, die wir schon im Film lieben gelernt haben. Die Superheldengeschichte mit ihren individuellen Protagonisten bietet viel Raum für fantastische Rätselpassagen und ausgefeiltes Teamwork.

Jedes Mitglied der Familie Parr wird hierbei in seinen spezifischen Eigenschaften gewürdigt. Dabei sollen sowohl Verbrecherjagd, als auch das Familienleben nicht auf der Strecke bleiben. Dies sind geradezu prädestinierte Voraussetzungen für einen spaßigen Multiplayermodus.

Euphorische Stimmen zum neuen Lego-Spiel

LEGO – Die Unglaublichen erscheint am 15. Juni 2018 für Nintendo Switch™, PlayStation®4, Xbox One und PC. Hierbei wird dem Spieler nicht nur die bereits bekannte Geschichte des ersten Filmteils, sondern auch die Weiterführung durch den demnächst erscheinenden Die Unglaublichen 2 erzählt.

Tom Stone, Geschäftsführer TT Games Publishing, dazu: „Das Franchise von Die Unglaublichen ist vollgepackt mit Superhelden-Charakteren, Abenteuer und Teamwork. In Kombination mit dem Humor, dem Rätsellösen und unerwarteten Überraschungen der LEGO Spiele schafft es eine perfekte Kombination für Spieler“

„LEGO – Die Unglaublichen bietet stundenlangen kreativen Spielspaß mit einer einfallsreichen LEGO Version der Unglaublichen-Filme“, sagt Sean William McEvoy, Vizepräsident, Digitale Spiele & Apps, The LEGO Group. „Das kooperative Rätsellösen bringt Spaß für die ganze Familie.“

Im Spiel können Spieler actionreiche Story-Level und eine epische Spielwelt, einschließlich Municiberg und Nomanisan Island, erkunden und ihre einzigartigen starken Fähigkeiten nutzen, um die Superschurken der Stadt ihrer gerechten Strafe zuzuführen. Spieler können LEGO Bauten erschaffen, entweder alleine oder im Koop-Modus.