Warner Bros. Interactive Entertainment hat einen neuen Trailer zu LEGO Die Unglaublichen veröffentlicht. Dieser gewährt einen ersten Einblick auf die Verbrechenswellen-Missionen des demnächst erscheinenden Spiels. LEGO Die Unglaublichen wird ab dem 15. Juni 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Windows PC erhältlich sein. Für Nintendo Switch erscheint das Game am 5. Juli 2018.

LEGO Die Unglaublichen – Gemeinsam sind wir stark!

Das Video zeigt, dass es an Teamwork bedarf, um eine Vielzahl gefährlicher Schurken in einer Reihe spaßgeladener Missionen zu besiegen. Jeder einzigartige Bezirk der Welt wurde von einer Welle krimineller Verbrechergenies überschwemmt, wie etwa Syndrom und Der Tunnelgräber. Ihr müsst mehrere Herausforderungen bewältigen und euch epischen Bosskämpfen stellen. Auf diese Weise könnt ihr die Gerechtigkeit wieder zurück in die Stadt bringen.

LEGO Die Unglaublichen schickt euch in ein außergewöhnliches, spaßgeladenes Abenteuer, in dem ihr eure Lieblingscharaktere aus Die Unglaublichen steuert. Dabei arbeitet ihr als Familie zusammen, um gemeinsam das Verbrechen zu besiegen und euer Familienleben zu meistern. Das Spiel rekonstruiert die unvergesslichen Szenen und atemberaubenden Actionsequenzen aus den beiden Die Unglaublichen-Filmen in LEGO Form und mit dem typischen LEGO Humor von TT Games.