Warner Bros. Interactive Entertainment, TT Games und die LEGO Group haben die LEGO Harry Potter Collection für Nintendo Switch und Xbox One veröffenticht. Darin sind die bestverkauften Videospiele LEGO Harry Potter: Die Jahre 1-4 und LEGO Harry Potter: Die Jahre 5-7 in einem Remaster-Paket enthalten.

LEGO Harry Potter Collection – Die bestverkauften Videospiele der Serie

LEGO Harry Potter Collection vereint den bekannten Humor der LEGO-Spiele und die beständig wachsende Welt der Zauberei. Zudem bietet es eine spannende Reise voller magischer Momente, Tränkebrauen und Rätsellösen an. Die Compilation bietet Inhalte aus den acht Filmen in verbesserter Grafik und überarbeiteten Umgebungen. Spieler können sich auch auf verbesserte Licht- und Grafikeffekte freuen. Außerdem stehen zwei Packs zum Download zur Verfügung (DLC).

„Die LEGO Harry Potter Collection für Nintendo Switch und Xbox One bringt einer neuen Gamer-Generation das gesamte LEGO Harry Potter-Abenteuer“, so Jonathan Smith, Head of Production and Strategic Director, TT Games. „Die Spieler können nach Hogwarts zurückkehren und eine humorvolle interaktive Reise durch alle Harry Potter-Filme antreten, die alte und neue Fans gleichermaßen begeistern wird.“

LEGO Harry Potter: Die Jahre 1–4 basiert auf den ersten vier Büchern und Filmen. Dabei handelt es sich um Harry Potter und der Stein der Weisen, Harry Potter und die Kammer des Schreckens, Harry Potter und der Gefangene von Askaban und Harry Potter und der Feuerkelch. Dadurch können Fans, Harrys erste vier Jahre an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei in ganzer LEGO-Pracht wieder erleben..

LEGO Harry Potter: Die Jahre 5–7 versetzt die Spieler in die letzten drei Bücher und abschließenden vier Filme — Harry Potter und der Orden des Phoenix, Harry Potter und der Halbblutprinz und Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – wo sie Harrys letzte Jahre in Hogwarts und seinen Kampf gegen Lord Voldemort erleben, im ultimativen Ringen zwischen Gut und Böse.

Dieses actionreiche Abenteuer bietet zudem zwei DLC-Pakete, darunter ein Charakter-Pack mit Godric Gryffindor, Harry (Jul-Festball), Helga Hufflepuff, Lockhart (Zwangsjacke), Luna (Löwenkopf), Peeves, Hermine (rosa Kleid), Ron Weasley (Ghul), Rowena Ravenclaw und Salazar Slytherin, sowie ein Spell-Pack mit Cantis, Densaugeo, Ducklifors, Melofors und Tentaclifors.