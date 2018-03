Warner Bros. Interactive Entertainment kündigt die Veröffentlichung des Charakter- und Level-Pakets Cloak And Dagger an. Die Erweiterung für LEGO Marvel Super Heroes 2, erscheint anlässlich der demnächst erscheinenden Serie Marvel’s Cloak And Dagger von Marvel Television. Die Serie wird am Donnerstag, dem 7. Juni 2018, auf dem US-Fernsehsender Freeform zum ersten Mal ausgestrahlt. Das Paket enthält einen neuen Level sowie Charaktere aus den Comics. LEGO Marvel Super Heroes 2 ist für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC erhältlich.

LEGO Marvel Super Heroes 2- Der einzige Weg ist die Flucht

Das Superhelden-Duo bringt Dunkelheit und Licht in einen neuen, gefährlichen Escape-Level. Die Geschichte beginnt direkt nachdem Cloak und Dagger ihre unglaublichen Kräfte erhalten. Ihr müsst ihnen dabei helfen, ihrem teuflischen Entführer und seinem Handlanger mit Superkräften zu entkommen. Dabei müsst ihr ihre einzigartigen neuen Fähigkeiten einsetzen und gemeinsam eine Reihe von Rätseln lösen. Beim Abschluss des Levels werden dem Charakteraufgebot des Hauptspiels mit über 200 Superhelden und Superschurken die neuen freischaltbaren Charaktere Cloak, Dagger, Mister Negative, Blackout, Shroud, Nightmare und Silvermane hinzugefügt.

LEGO Marvel Super Heroes 2 ist ein brandneues, episches Abenteuer und die Fortsetzung des Riesenhits LEGO Marvel Super Heroes. Die originelle, verzweigte Handlung, unter anderem geschrieben vom preisgekrönten Comicautor Kurt Busiek, versetzt euch in eine kosmische Schlacht. Die unglaublich offene Spielwelt von Chronopolis beherbergt unzählige, aus Raum und Zeit gerissene Marvel-Schauplätze. In dieser unterhaltsamen macht ihr euch auf die Jagd nach dem zeitreisenden Kang den Eroberer.

Das Charakter- und Level-Paket Cloak And Dagger kann einzeln oder als Teil des Season Pass erworben werden, der sechs Level-Pakete und vier Charakter-Pakete enthält, einschließlich den bereits veröffentlichten Inhalte Guardians of the Galaxy Vol. 2 und Black Panther, sowie den Charakter-Paketen Champions, Zeitlos und Agents of Atlas.