Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry – Adventure erscheint im Juni

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don’t Dry erscheint am 13. Juni 2019 für PlayStation 4 und Nintendo Switch. Assemble Entertainment und Koch Media haben hierzu eine Distributionsvereinbarung geschlossen.

Leisure Suit Larry: Wet Dreams Don't Dry – Point & Click-Adventure erscheint im Juni

„Mit ASSEMBLE Entertainement haben wir einen Partner gewonnen, der bereits mehrfach ein herausragendes Fingerspitzengefühl bei der Neuentwicklung bekannter Marken bewiesen hat,“ sagt Simon Banzhaf, Director Procurement and Operations bei Koch Media. „Larry Laffer darf ja durchaus als Branchen-Urgestein betrachtet werden. Auch deshalb sind wir stolz darauf, dass das Team um Stefan Marcinek Koch Media als den richtigen Vertriebspartner gewählt hat und wir Larrys‘ neustes Abenteuer nun auch Spielern auf der PlayStation 4 und mobil auf der Nintendo Switch zugänglich machen zu können.“

Und auch Stefan Marcinek, CEO und Gründer von Assemble Entertainment äußerte sich zufrieden über die Vereinbarung: „Wir freuen uns, mit Koch Media einen international stark aufgestellten Distributionspartner gefunden zu haben, der uns optimal dabei unterstützt, Leisure Suit

„Hey Ladies, ich bin wieder im Geschäft! In meinem neuen Abenteuer Leisure Suit Larry – Wet Dreams Don’t Dry verschlägt es mich – wie auch immer – vom Ende der 80er direkt ins 21. Jahrhundert – und Wow, hat sich die Welt vielleicht verändert! Während mein Welt- und Frauenbild aus den 80ern mit der modernen Realität härter zusammenprallt, als die Brüste einer drallen Blondine beim Joggen am Strand, date ich mich nun durch die moderne Welt!

„In einem für mich typischen Point & Click-Abenteuer erleben wir gemeinsam, wie ich mich in Faith, die rattenscharfe Assistentin des Bosses von Prune, einem weltweit erfolgreichen Technologieunternehmen, verliebe. Da heutzutage aber selbst Dating digital abläuft, muss ich erst einmal an meinem Score bei Timber arbeiten, dieser total angesagten Dating-App, indem ich Frauen date, ihre Bedürfnisse befriedige und so Punkte für mein Timber-Profil sammle. Und zwischendurch immer mal wieder kurz ein paar neue Bikinifotos bei Instacrap checken – das 21. Jahrhundert ist echt knorke!“

