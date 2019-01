0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die zweite Episode des preisgekrönten Adventures Life is Strange 2 ist ab sofort erhältlich.

Life is Strange 2 – Episode 2 ab sofort verfügbar

Episode 2: „Rules“ vereint die Spieler einige Monate nach den Ereignissen von Episode 1. Sean und Daniel sind weiterhin auf der Flucht vor der Polizei. Die Reise ist lang und die Geschichte von Life is Strange 2 spielt über den Zeitraum eines Jahres. Dabei reisen die beiden Brüder auf dem Weg nach Mexiko durch die USA.

„Eines der Hauptthemen in Life is Strange 2 ist das Erwachsenwerden und die Regeln, die man manchmal befolgen oder brechen muss, wenn man auf der Flucht ist. In dieser Episode wird Daniels Superkraft zu einem sehr interessanten Element, mit dem sich die Brüder befassen müssen. Diese Spielidee ermöglicht es uns, spannende Situationen zu erschaffen, welche die Beziehung zwischen den zwei Brüdern weiterentwickeln.”

“Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler die neuen Gebiete erkunden und auf die Charaktere treffen, denen die zwei Brüder in dieser Episode begegnen werden“, sagen Michel Koch und Raoul Barbet, die beiden Designer des Spiels von DONTNOD. „Und natürlich freuen wir uns sehr, den Spielern die Möglichkeit zu geben, Chris wiederzutreffen, unseren beliebten Hauptcharakter aus Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit. Wir raten Fans dazu, diese Bonus-Episode zu spielen, bevor sie Episode 2 beginnen, denn es wird das Erlebnis noch spannender gestalten. Außerdem ist Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit gratis!“

Captain Spirit kehrt in Episode zurück. Sean und Daniel suchen nach Schutz vor der Kälte. Dabei begegnen sie dem Nachbarsjungen Chris und seinem Alter Ego, dem Superhelden Captain Spirit. Episode 2 berücksichtigt die Speicherstände der Spieler. Bestimmte Taten in Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit haben Auswirkungen auf die Geschehnisse in Episode 2.

„Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist ein Höhepunkt unseres Portfolios. Wir alle mögen Chris und seine Geschichte sehr und freuen uns, ihn in Episode 2 zurückzubringen.“, sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei den Square Enix External Studios. „Episode 2 von Life is Strange 2 ist ein bedeutender Moment für diese Geschichte und von hier an wird die Season noch spannender.“