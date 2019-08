0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat heute bekannt gegeben, dass Episode 4 von Life is Strange 2 mit dem Titel „Faith“ ab sofort für PS4, Xbox One und PC verfügbar ist. Die zweite Season des preisgekrönten Franchise von Square Enix External Studios und DONTNOD Entertainment geht damit spektakulär weiter.

Life is Strange 2 – Episode 4 verfügbar

Die Story des Spiels geht in einem Krankenzimmer in Humboldt County, Kalifornien, weiter. Der schwerverletzte Sean erwacht und stellt fest, dass sein Bruder Daniel spurlos verschwunden ist. „In Episode 4 gesellen wir uns wieder zu Sean, als er an seinem persönlichen Tiefpunkt angekommen ist. Das Desaster, das ihn von seinem Bruder getrennt hat, hat ihn fürs Leben gezeichnet. Er ist verloren, allein und steckt in echten Schwierigkeiten,“ sagen Michel Koch & Raoul Barbet, Co-Creative Directors des Spiels. „Sean ist an der Grenze seiner Belastbarkeit und wird mit den schwierigsten Entscheidungen seines Lebens konfrontiert, während er verzweifelt nach Daniel sucht, dessen Abwesenheit schwer auf der gesamten Handlung lastet. Angesichts der Ereignisse in den Mammutwäldern Kaliforniens kann er sich nicht sicher sein, wen oder was er finden wird, selbst wenn er den Aufenthaltsort seines Bruders ausfindig machen kann.“