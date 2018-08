Square Enix hat bekannt gegeben, dass die ersten Details zu Life is Strange 2 in kürze veröffentlicht werden. Das neue Adventure von DONTNOD erzählt eine unglaubliche brandneue Geschichte. Diese ist in 5 packenden Episoden untergliedert. Die erste Episode wird am 27. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und Windows PC/Steam erscheinen.

Life is Strange 2 – Erste Details vor der Gamescom 2018

Neue Details zum Spiel werden am 20. August enthüllt, kurz bevor die Gamescom 2018 in Köln beginnt. Erlebt eine atemberaubende Reise in das Life is Strange-Universum, die das Franchise für viele Jahre als festen Anlaufpunkt für interaktive, spannende Erzählkunst etablieren wird.