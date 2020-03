Life is Strange 2 – Kostenlose Demo ab sofort verfügbar

Life is Strange 2

Square Enix hat angekündigt, dass ab sofort eine kostenlose Demo von Life is Strange 2 verfügbar ist.

Die fünf atemberaubenden Episoden erzählen die Geschichte von zwei Brüdern. Der 16-jährige Sean und der 9-jährige Daniel, die ihr Zuhause in einem Vorort Seattles nach einem tragischen Vorfall verlassen müssen. Dazu kommt die Entdeckung einer aufregenden neuen, telekinetischen Kraft. Diese hat weitreichende Konsequenzen für Sean und Daniel und die belastet die Beziehung zwischen den beiden.

“Life is Strange 2 ist ein erzählerisches Erlebnis, auf das wir sehr stolz sind. Wir lieben Sean und Daniel, unsere neuen Protagonisten, sowie die gesellschaftlich relevante Geschichte über Vorurteile, Verlust, Brüderlichkeit und Hoffnung, die in diesem Spiel zum Leben erweckt wird”, sagt Jon Brooke, Co-Head of Studio bei Square Enix External Studios. “Wir freuen uns, dass nun jeder die Gelegenheit bekommt, es selbst auszuprobieren.”

Die spielbare Demo ist ab sofort kostenlos auf PlayStation 4, Xbox One und PC verfügbar. Sie ist als kostenlose Testversion oder über den Demo-Button auf der jeweiligen Produktseite zugänglich.