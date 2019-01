0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix und Dontnod Entertainment haben heute den Launch-Trailer zur zweiten Episode von Life is Strange 2 veröffentlicht. „Rules“ erscheint in digitaler Form weltweit am Donnerstag, dem 24. Januar 2019, für Xbox One, PlayStation 4 und PC (Steam).



Life is Strange 2 – Launch-Trailer zur zweiten Episode veröffentlicht

Episode 2 setzt ein paar Monate nach den Ereignissen von Episode 1 ein. Sean und Daniel sind nach dem tragischen Vorfall in Seattle weiterhin auf der Flucht vor der Polizei. Die Dinge werden mit fortschreitender Jahreszeit immer komplizierter, denn die Kälte des Winters erschwert die Reise von Sean und Daniel.

Daniels mysteriöse Superkraft nimmt eine zentrale Stellung in der Geschichte ein. Die Brüder wollen Daniels Kontrolle über seine Fähigkeit trainieren, damit er weniger eine Gefahr für sich selbst und andere ist. Aber gleichzeitig müssen sie seine Kraft auch vor Menschen verstecken, die sie nicht verstehen würde.

Deshalb haben sich die Brüder auf wichtige Regeln für den Einsatz der Superkraft geeinigt: Nie in der Öffentlichkeit. Nie darüber reden. Renne vor Gefahr davon. Doch kann ein Neunjähriger diese Regeln wirklich befolgen?

Auch der beliebte Captain Spirit kehrt in Episode 2 von Life is Strange 2 zurück. Es wird deshalb empfohlen, dass Spieler Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit zuvor abschließen, da Episode 2 die Speicherstände von Captain Spirit berücksichtigt. So haben in Captain Spirit gefällte Entscheidungen große Auswirkungen auf „Rules“. Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit ist kostenlos für Xbox One, PlayStation 4 und PC/Steam erhältlich.