Indie-game Publisher Sold Out hat heute das Nintendo Switch-Spiel Little Friends: Dogs & Cats endlich auch für Europa und Amerika veröffentlicht. Ein neuer Trailer zur heutigen Veröffentlichung ist ab sofort hier verfügbar.

Little Friends: Dogs & Cats – Ab heute auf Nintendo Switch erhältlich

Im Spiel habt ihr eine Wahl aus einer Vielzahl an Welpen und kleinen Kätzchen. Ihr müsst sie füttern, streicheln und verkleiden. Mit der Zeit findet ihr heraus, was das Lieblingsfutter und -Spielzeug der Haustiere ist. Ebenso könnt ihr mit den Welpen Gassi gehen und am Frisbee-Wettbewerb teilnehmen. Mit der Auswahl aus über 600 schicken Accessoires wird das Haustier zum Hingucker. Mit viel Pflege und Zuwendung steht einer langen Freundschaft nichts im Weg.