Die Little Nightmares Complete Edition erscheint am 18. Mai 2018 für Nintendo Switch. Das Spiel wurde auf die mobile Konsole zugeschnitten und bietet eine Auflösung von 720p (hochskaliert), 30FPS im Handheld-Modus, 720p (nativ) und 30FPS im TV-Modus. Die zusätzlichen HD Rumble Möglichkeiten werden bei euch für den ein oder anderen Schreckmoment sorgen.

Little Nightmares – Bonus für Vorbesteller

Außerdem enthält die Complete Edition den Konsolen-Vorbestellerbonus: Die umgedrehte Teekanne und die Vogelscheuchen-Maske. Um das düstere Erlebnis zu erweitern, sind alle zusätzlichen Kapitel des „Geheimnisse des Schlunds“ Expansion Passes inklusive. Diese, voneinander unabhängigen, Geschichten sind mit verschiedenen Speicherdaten für Six und Kid spielbar. Durch das Scannen des Pac-Man amiibo™ wird die Pakku-Maske im Extras-Menü freigeschaltet.

Die Little Nightmares Complete Edition erscheint für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam und GOG.com. Am 18. Mai erscheint die Nintendo Switch-Version.