Das spannende 3D-Action-JRPG-Beat‘em up Little Witch Academia: Chamber of Time erscheint am 15. Mai 2018 für die PlayStation 4 und den PC via Steam. Außerdem veröffentlicht Bandai Namco passend dazu einen neuen Opening-Movie-Trailer.

Little Witch Academia: Chamber of Time- Altbekannte Charaktere wieder an Bord

Mit einer neuen Story, kreiert von Studio Trigger, wartet Little Witch Academia: Chamber of Time mit altbekannten Charakteren des Animes und brandneuen Cutscenes auf. Magie, Freundschaft, Abenteuer und Geheimnisse sind die Kernelemente dieses neuen Action-RPG/ Beat ‘em ups.