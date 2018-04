Bandai Namco Entertainment Europe hat das Erscheinungsdatum von Little Witch Academia: Chamber of Time. Das Action-RPG/ Beat ‘em up erscheint am 15. Mai 2018 digital für die PlayStation 4 und PC via Steam. Zusätzlich kündigt Bandai Namco Entertainment Europe ein exklusives Minispiel als PlayStation-Network-Vorbestellerbonus für das magische Abenteuer an.

Little Witch Academia – Vorbesteller erhalten Minispiel

Ab sofort könnt ihr das Spiel im PlayStation Network für die PlayStation 4 vorbestellen. Nur als Vorbesteller könnt ihr das Minispiel „Magic Knight Grand Charion“ downloaden. Hierbei handelt es sich um ein Shoot ’em up, das im Little-Witch-Universum spielt. Am 15. Mai wird es zusammen mit Little Witch Academia: Chamber of Time erscheinen. Einen Blick hinter die Kulissen gibt es auf dem PlayStation Blog.