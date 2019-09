Madden NFL 20 – EA Sports präsentiert neuen Superstar KO-Modus

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Electronic Arts hat einen neuen Spielmodus für EA SPORTS Madden NFL 20 angekündigt. Pünktlich zum Start der 100. NFL-Saison dürfen Spieler den schnellen und unterhaltsamen Superstar K.O.-Modus entdecken. In der Live-Beta des Superstar K.O.-Modus können Spieler allein oder zusammen mit Freunden ihre Superstar-Strategie austesten, die größten NFL-Stars draften und ihren besiegten Gegnern die besten Spieler stehlen. Der Superstar K.O.-Modus bietet 5-Minuten-Spiele und Belohnungen für den Ultimate Team-Modus und ist daher perfekt geeignet für die tägliche Dosis Football – sogar in der Halbzeitpause eines echten Footballspiels.

Spieler, die den neuen Modus austesten möchten, können das komplette Spiel von Donnerstag, 5. September, bis Montag, 9. September, kostenlos spielen. Nach Ende des Gratis-Wochenendes wird der Superstar K.O.-Modus weiterhin für alle PlayStation Plus- und/oder Xbox Live Gold-Spieler, die Madden NFL 20 gekauft haben, kostenlos spielbar bleiben.

Ebenfalls am 5. September beginnt der Twitch Prime Crown Cup im Grant Park in Chicago, bei dem auch Madden NFL 20 gespielt werden wird. Fans, die in Chicago den Start der neuen NFL-Saison feiern, können im Park vorbeischauen und dabei zusehen, wie NFL-Legenden wie Chad Johnson und Michael Vick, die Rap-Superstars Lil Yachty und Juice Wrld und beliebte Twitch-Streamer gegeneinander antreten. Die Sportler, Musiker und Streamer werden außerdem mit einigen glücklichen Fans Teams bilden, um herauszufinden, wer die Champions auf dem Spielfeld sind. Für Besucher besteht außerdem die Möglichkeit, vor Start des Turniers zusammen mit den ehemaligen NFL-Spielern Ahman Green und Devin Hester den neuen Superstar K.O.-Modus auszutesten.

Diejenigen, die dem Turnier online unter twitch.tv/twitchprime folgen, sollen ebenfalls etwas von dem Spaß abhaben: Für sie sind während des Turniers Madden Ultimate Team-Spielgegenstände und exklusive Twitch-Emotes erhältlich. Twitch Prime bietet Spielern das ganze Jahr lang einen großartigen Gegenwert, darunter Spielinhalte für einige der beliebtesten Spiele der Welt, jeden Monat kostenlose Spiele, ein monatliches Kanal-Abonnement auf Twitch und mehr.

Madden NFL 20 ist auch in diesem Jahr weiterhin sehr beliebt bei den Fans – die Anzahl aller bisher gespielten Spiele ist im Vergleich zum Vorjahr um 27 % gestiegen. Basierend darauf, wie die Spieler im ersten Monat gespielt haben, lässt das Spiel auch erahnen, wie die kommende NFL-Saison ablaufen könnte. Die Cowboys sind das beliebteste Team in der NFL. Auf einem überraschenden zweiten Platz liegen die Cleveland Browns, die mit einigem an Unterstützung rechnen können. Die prognostizierten Division-Sieger, besten Spieler/Teams und mehr können der gesamten Auflistung entnommen werden.