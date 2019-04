0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wizards of the Coast hat den Gewinner Andrea Mengucci zum Turniersieg der weltweit ersten Mythic Invitational gratuliert. Mit einem Weiß-Blau-Schwarzen Deck in Magic: The Gathering Arena ist es für Mengucci der erste große Sieg in der digitalen Version von Magic. Mit dem Gewinn steht ihm auch ein Preisgeld in Höhe von 250.000 Dollar aus. Insgesamt lag der Preispool bei 1.000.000 Dollar-

Magic: The Gathering Arena – Andrea Mengucci gewinnt PAX East Magic

Andrea Mengucci ist auf der professionellen Magic-Bühne kein Unbekannter. Im Jahr 2015 hat er gemeinsam mit dem italienischen Team den World Magic Cup gewonnen. 2018 erreichte er Platz 12 im weltweiten Magic: The Gathering Ranking. Seit dem Start des eSports Programm von Magic ist Mengucci ein Teil der Magic Pro League.

In der Bestenrunde am Sonntag konnte Mengucci einen fast perfekten Auftritt hinlegen. Er musste sich am Morgen nur ein einziges Mal gegen Janne „Savjz“ Mikkonen geschlagen geben. Denn anschließend konnte er Piotr “Kanister” Glogowski (mit einem rot-blauen Deck) sowohl im Halbfinale als auch im Finale 2:0 schlagen.

Mengucci stand neben drei anderen europäischen Spielern im Finale. Neben dem bereits erwähnten Savjz (Finnland) und Kanister (Polen) war auch Ondřej Stráský aus der Tschechei unter den besten Vier. Es ist das erste Mal, dass das Finale eines Magic: The Gathering Turniers allein von europäischen Staatsbürgern bestritten wurde – ein historischer Tag für die europäische Magic Community.

„Das erste Mythic Invitational Turnier war schnell, spannend und voller dramatischer Momente, die wir auch unserem brandneuen Duo Standard Format zu verdanken haben“, so Elaine Chase, Vice President of eSports bei Wizards of the Coast. „Wir haben von den besten Spielern der Welt starke Leistungen gesehen, während wir eine neue Ära des eSports für Magic einläuten. Vielen Dank an alle Teilnehmer, Moderatoren und Zuschauer, die das Wochenende unvergesslich gemacht haben. Wir können es kaum erwarten, den Fans noch mehr Action für Magic: The Gathering Arena zu bieten, wenn die Magic Pro League ab Mai auf Twitch gestreamt wird.“

Insgesamt kämpften 64 Spieler um den Preispool von insgesamt einer Million Dollar. Der erste Platz ist mit 250.000 Dollar dotiert und alle Teilnehmer nehmen ein Minimum von 7.500 Dollar mit nachhause.