Wizards of the Coast hat alle Details offen gelegt. In der Saison 2019 finden sieben verschiedene Mythic Championships statt. Dabei kommt sowohl Tabletop Magic als auch MTG Arena als Spiel zum Einsatz. Die Turniersaison erreicht ihren Höhepunkt beim großen Finale: Die Magic World Championship. Dort stehen sich die besten Tabletop- und MTG Arena-Spieler das erste Mal im direkten Duell gegenüber.

Magic: The Gathering – Weg zum World Champion der Saison 2019

Magic bietet mehr Qualifikationsmöglichkeiten für den professionellen Wettbewerb als jemals zuvor – über Tabletop-Turniere, MTG Arena oder Magic Online. So wird sichergestellt, dass die besten Spieler sich im Wettkampf messen können. Dabei ist es egal wie und auf welcher Plattform sie Magic spielen. Potentielle Herausforderer können sich für die Mythic Championships über die Mythic Championship Qualifier Turniere bewerben, die von den lokalen Spieleläden im Wizards Play Network organisiert werden, über ein organisiertes Turnier, während eines MagicFests, in Magic Online oder in MTG Arena. Herausforderer, die die Qualifikation bestehen, erhalten eine Chance, ihre Fähigkeiten gegen die besten Spieler unter Beweis zu stellen und treten bei einem der sieben Mythic Championship Events gegen die Spieler der Magic Pro League an.

Die Sieger jeder Mythic Championship erhalten einen begehrten Slot für das Saison Finale, die mit 1 Millionen Dollar dotierte Magic World Championship. Dort treten sie gegen den amtierenden Titelverteidiger, die besten vier Mitglieder der Magic Pro League und die vier besten Spieler der Mythic Championships nach Ranking (nicht-MPL) im Titelkampf an, um den besten Magic: The Gathering Spieler der Welt zu krönen.

Der Startschuss fällt dieses Wochenende bei der ersten Mythic Championship in Cleveland, die vom 22. bis 24. Februar auf Twitch übertragen wird. Mehr als 500 Spieler treten an, um der nächste Magic Champion zu werden.

Das nächste Magic eSports Event, das Mythic Invitational, findet kurz darauf im Rahmen der PAX East vom 29. bis 31. März statt und ist mit einem Preisgeld von einer Million US-Dollar dotiert. Die speziell für das Turnier geladenen Teilnehmer bestehen aus den Spielern der MPL, einigen der beliebtesten Magic Streamern und den besten Spieler aus MTG Arena. Das Turnier kann live auf auf Twitch verfolgt werden.