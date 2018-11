0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Vor fünf Wochen startete die Open Beta von Magic: The Gathering Arena. Dabei handelt es sich um den digitalen Ableger des legendären Sammelkartenspiels Magic: The Gathering. MTG Arena wächst und gedeiht, und Wizards of the Coast hält neue Ankündigungen bereit. Sie möchten für die Community neue Features so schnell wie möglich verfügbar machen.

Magic: The Gathering – Wizards of the Coast veröffentlicht neue Tipps

Hier drei Hinweise, mit denen Spieler noch mehr Spaß in Magic: The Gathering Arena haben können:

1.Ab der Gilden von Ravnica-Edition liegen physischen Kartendecks und Boosterpackungen digitale Codes bei. Diese sind wie üblich im Handel und online erhältlich. Die Gilden von Ravnica Planeswalker Decks enthalten einen Code, der das gleiche Deck auch in MTG Arena freischaltet. Jeder 8. Booster enthält einen Code, mit dem Spieler einmalig 3 Booster in MTG Arena erhalten.* Mit den neuen Karten können Spieler bestehende Decks erweitern oder neue Decks zusammenstellen.

*Limitiert auf ein Code/pro Account/pro Deck, bzw. limitiert auf 1 Booster-Code pro Account.

2.Die Entwickler habendie brandneue Funktion „Direct Challenge“ angekündigt. Diese erscheint voraussichtlich schon im November. Dies ist noch keine umfangreiche Freundesliste, an der die Entwickler zurzeit arbeiten. Dennoch kann man Freunde über ihren Charakternamen und mit Eingabe eines speziellen Codes direkt herausfordern. Die sehnlichst gewünschte Freundeslisten-Funktion und weitere Social Features sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

3.Ab sofort gibt es in Magic: The Gathering Arena brandneue Creator Events mit ausgewählten Streamern. Diese spiegeln deren Persönlichkeit und eigenen Spielstil wider. Den Auftakt haben bereits Day[9]s Insta-Ban und Gaby’s Greedy Dominaria Draft am letzten Wochenende gemacht. In den kommenden Monaten sollen viele neue Spezial-Events mit bekannten Twitch-Streamern stattfinden.