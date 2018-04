Deep Silver hat die Veröffentlichung von Manticore – Galaxy on Fire für die Nintendo Switch bekannt gegeben. Als immersives Space-Action-Game kombiniert Manticore: Galaxy on Fire intensive Weltall-Kämpfe mit einer fesselnden Geschichte in drei Akten und imposanter 3D-Grafik. Zudem ist das Spiel dank der Fähigkeit von Nintendo Switch sich im Handumdrehen in eine mobile Konsole zu verwandeln, jederzeit und überall spielbar.

Manticore: Galaxy on Fire – Faszinierendes Galaxie-Abenteuer

Das Spiel spielt im Neox-Sector einer weit entfernten Galaxie. Ihr heuert als Pilot auf einem Transporter für Söldner, der Manticore an. Die Crew der Manticore ermittelt in einer intergalaktischen Verschwörung hinter einem kataklastischen Ereignis. Die Erschütterung wird für das ungeheure Leid im Sektor verantwortlich gemacht.

Ihr müsst das Schicksal der Galaxie in der Balance halten und die Schuldigen zu Strecke bringen. Dabei stellen ihr euch bösartigen Space-Piraten, rivalisierenden Söldner-Gruppen und halsabschneiderischen Minen-Gesellschaften. Im Verlauf der story-basierten Kampagne fliegt ihr in diesem faszinierenden Abenteuer beeindruckende Raumschiffe. Außerdem erlebt ihr packende Kämpfe gegen mehr als 30 Boss-Gegner und entdeckt mehr als 35 einzigartigen Orten in einer Galaxie, die ihresgleichen sucht.

Zudem könnt ihr euch auf folgende Features freuen: