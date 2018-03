FoxNext Games hat die Veröffentlichung von MARVEL Strike Force angekündigt. Dabei handelt es sich um ein kostenloses Squad-basiertes RPG im Marvel-Universum, das auf der ganzen Welt bereits zunehmend Fans gewinnt. MARVEL Strike Force ist der erste Titel von FoxNext Games und läutet gleichzeitig dessen Auftritt als Publisher ein, der sich der Aufgabe widmet, mit den talentiertesten Teams der Interactive-Entertainment-Welt zusammenzuarbeiten, um tolle Spiele auf den Markt zu bringen.



MARVEL Strike Force- Ein tiefgründiges Superhelden-Spiel

„Das letzte Jahr war eine fantastische Reise für uns alle bei FoxNext Games“, sagt Rick Phillips, President of Games Publishing and Licensing bei FoxNext Games. „Wir haben eine große Auswahl an Projekten in allen unseren Studios in Entwicklung und sind besonders stolz auf das Weltklasse-Team in unserem LA Studio für ihre Errungenschaften bei der Erstellung des hochkarätigen RPGs MARVEL Strike Force. Es war eine unglaubliche Erfahrung, direkt mit Marvel zusammenzuarbeiten, um ein tiefgründiges Superhelden-Spiel zu liefern. Wir freuen uns darauf, neue Charaktere und andere tolle Überraschungen ins Spiel zu bringen.“

„MARVEL Strike Force ist ein perfektes Beispiel dafür, wie wir Spiele als Antriebsfaktor der Marke Marvel einsetzen“, sagt Jay Ong, Senior Vice President Games & Innovation bei Marvel Entertainment. „Mit einer originellen Geschichte, in der Spieler Superhelden und Superschurken in noch nie da gewesenen Allianzen mixen und aufeinander abstimmen können, repräsentiert dieses Spiel ganz und gar Marvel und ist eines unserer am meisten mit Spannung erwarteten Projekte in diesem Jahr.“

In MARVEL Strike Force schließt ihr euch mit S.H.I.E.L.D. Direktor Nick Fury zusammen, um ein Team legendärer Marvel-Charaktere zusammenzustellen, darunter Iron Man, Captain America, Wolverine, Black Widow, Spiderman, Venom, Star-Lord, Gamora, Daredevil, Doctor Strange und viele mehr. Beim Start könnt ihr aus mehr als 70 beliebten Charakteren wählen, mächtige Allianzen bilden und neue Ausrüstung sowie Upgrades sammeln, um eure Teams stärker zu machen und die Feinde von S.H.I.E.L.D. im strategischen Kampf zu besiegen.

FoxNext Games LA Studio arbeitet bereits an neuen Inhalten, um euch über die kommenden Jahre hinweg neue Kampagnen, Charaktere und spezielle In-Game-Events zu bieten.

MARVEL Strike Force ist ab sofort im Apple App Store und im Google Play Store als kostenloser Download verfügbar.