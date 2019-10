0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix und Crystal Dynamics haben im Rahmen der New York Comic Con 2019 die bei den Fans beliebte Kamala Khan als neueste spielbare Superheldin in Marvel's Avengers vorgestellt. In den von G. Willow Wilson, Adrian Alphona, Sana Amanat und Stephen Wacker geschaffenen Comics, ist Kamala eine enthusiastische Teenagerin, die ihre Heimatstadt Jersey City im Kostüm von Ms. Marvel verteidigt. Seit ihrem ersten Auftritt in Captain Marvel #14 im August 2013 hat Kamala rasch die Fantasie von Generationen von Fans beflügelt und bereits im Februar 2014 ihre eigene monatliche Comicreihe erhalten.

Marvel's Avengers – Neueste spielbare Heldin vorgestellt

Als bekennender Fan der Avengers muss Kamala Khan in der Originalstory des Spiels ihren Verstand, ihren Optimismus und ihre einzigartigen Fähigkeiten nutzen, um eine globale Verschwörung aufzudecken und ihre Helden rechtzeitig zusammenzuführen, um eine neue Geheimorganisation namens Advanced Idea Mechanics (AIM) aufzuhalten, ehe diese eine der größten Bedrohungen entfesselt, mit der die Erde je konfrontiert wurde.

Die Spieler lernen die junge Kamala am A-Day kennen, als Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow und Thor ein High-Tech-Hauptquartier der Avengers in San Francisco eröffnen – einschließlich der Vorstellung ihres eigenen Helicarriers, der von einer experimentellen Energiequelle angetrieben wird. Die Feier wird zur Katastrophe, als ein furchtbarer Unfall zu gewaltiger Zerstörung führt. Kamala kommt mit dem mysteriösen Terrigen-Nebel in Kontakt und entwickelt daraufhin außergewöhnliche polymorphische Kräfte, die sie zunächst jahrelang verbirgt. Als die Avengers für die Tragödie verantwortlich gemacht werden, lösen sie sich auf. Fünf Jahre später – alle Superhelden gelten als Gesetzlose und die Welt ist in Gefahr – deckt Kamala eine schockierende Verschwörung auf und versucht, die Helden wieder zusammenzuführen, an die sie noch immer glaubt, während sie selbst zu der Heldin wird, die sie immer sein sollte.

Die Spieler machen sich mit Kamala Khan auf die Reise und erfahren den Ursprung ihrer außergewöhnlichen Kräfte. Kamala spielt eine entscheidende Rolle bei der Wiedervereinigung der Avengers. Wenn die einzelnen Superhelden den Avengers hinzugefügt werden, müssen die Spieler alle ihre einzigartigen Fähigkeiten beherrschen und das Team wieder aufbauen und anpassen, um sich den wachsenden Bedrohungen zu stellen, denen die Avengers nur vereint die Stirn bieten können.

Marvel's Avengers – Entwickler stellen die Heldin vor

„Als optimistischer Fan der Avengers ist Kamala Khan der perfekte Charakter für die Geschichte, die wir in Marvel's Avengers erzählen“, sagte Shaun Escayg, Creative Director und Autor bei Crystal Dynamics. „Unsere Geschichte von Kamalas Entwicklung erweitert das Spielerlebnis um eine frische und hoffnungsgebende Perspektive, zumal sie mit ihren einzigartigen Fähigkeiten als Ms. Marvel ein Charakter ist, den jeder Fan spielen will. Kamala Khan ist einer der einzigartigen Charaktere, die unser Spiel von allen Avengers-Geschichten abheben, die bis dato erzählt wurden.“

„Kamala ist wie geschaffen dafür, die mächtigsten Helden der Erde wieder zusammenzuführen und sich ihnen anzuschließen“, sagte Bill Rosemann, VP of Creative at Marvel Games. „Mehr als jeder andere in den letzten zehn Jahren eingeführte Charakter hat Ms. Marvel die Herzen langjähriger Fans im Sturm erobert und ist mit ihrer einzigartigen Kombination aus klassischen Marvel-Heldenelementen und einer modernen Relevanz zu einer echten Kulturikone geworden.“

„Es ist sehr aufregend, Kamala in Marvel's Avengers zu sehen“, sagte Sana Amanat, VP of Content and Character Development bei Marvel. „Crystal Dynamics hat großartige Arbeit geleistet und verfolgt für Kamala einen brandneuen Ansatz, ohne dabei ihren Spirit, ihr Charisma und ihre Wirkung als Identifikationsfigur aus den Augen zu verlieren. Fans des Charakters erwartet ein tolles Abenteuer mit einigen Überraschungen, wenn Marvel's Avengers nächstes Jahr erscheint.“

„Ich finde, Kamala ist für ein Spiel wie dieses die perfekte Wahl, weil sie die Marvel-Welt mit denselben Augen wie die Fans und Spieler sieht“, sagte G. Willow Wilson, einer der Schöpfer von Ms. Marvel. „Dank Kamala können wir uns ausmalen, was wir tun würden, wenn wir plötzlich Superkräfte hätten und in Zeiten der Not an der Seite unserer Helden in die Schlacht ziehen müssten.“