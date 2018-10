Marvel’s Spider-Man – Der Raubüberfall ab sofort erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ab sofort kann man mit Marvel’s Spider-Man: Der Raubüberfall die erste Erweiterung des Action-Spektakels für PlayStation 4 im PlayStation Store herunterladen.



In der Erweiterung treffen Spider-Man und Mary Jane Watson auf eine alte Liebe Peter Parks. Sie befinden sich bei der Untersuchung eines Raubüberfalls in einem Kunstmuseum. Black Cat ist die respektive Felicia Hardy, die Peter Parkers Doppelleben ordentlich durcheinanderbringt. Die Jagd nach Black Cat zieht Spider-Man und MJ immer tiefer in die dunkle Welt von Manhattans Verbrecherfamilien.

Das erste Kapitel der dreiteiligen DLC-Reihe Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft bietet Spielern viele neue Inhalte. Darunter zählen neue Missionen, Gegner-Fraktionen, Herausforderungen, Trophäen und drei zusätzlichen Anzüge. Dazu zählt unter anderem der Ausdauer-Anzug. Dieser ist vom bekannten Marvel-Illustrator Gabriele Dell’Otto entworfen worden. Die neuen Anzüge werden vor allem denjenigen gute Dienste leisten, die sich den Bösewichten Manhattans im kürzlich durch ein Update hinzugefügten “Neues Spiel+”-Modus auf dem neuen Schwierigkeitsgrad “Ultimativ” stellen möchten.

Ein weiteres Highlight ist der neue Podcast von John Jonah Jameson im Spiel. Er kommentiert die neuen Events und lässt weiterhin kein gutes Barthaar an Spider-Man.Wie sich das anhört, zeigt der neue Trailer.

Marvel’s Spider-Man: Der Raubüberfall ist im PlayStation Store verfügbar. Es ist entweder einzeln oder im Bundle mit den beiden anderen DLCs Revierkämpfe und Silver Lining erhältlich, die im November und Dezember erscheinen. Wer bisher noch mit dem Kauf von Marvel’s Spider-Man wartete, der kann im PS Store die Digital Deluxe Edition erwerben, die das komplette Spiel und die drei DLC-Kapitel beinhaltet.