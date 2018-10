Marvel’s Spider-Man – DLC Raubüberfall erscheint diesen Monat

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Am 23. Oktober erscheint mit Marvel’s Spider-Man: Der Raubüberfall das erste Kapitel der dreiteiligen DLC-Reihe Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft. Das Add-on bietet neben neuen Story-Missionen, Gegnern, Herausforderungen und Trophäen auch drei brandneue Anzüge. Diese sollen vor allem Fans der Comics bekannt vorkommen. Darunter befindet sich der Ausdauer-Anzug, der von keinem anderen als dem bekannten Marvel-Illustrator Gabriele Dell’Otto entworfen wurde. Weiterhin belohnt der erste DLC die Spieler mit dem Anzug von Scarlet Spider II und von Spider-UK aus der Spider-Verse-Storyline. Marvel’s Spider-Man konnte uns im Test sehr überzeugen.



Marvel’s Spider-Man – Update 1.07 bietet Neues Spiel und neuen Schwierigkeitsgrad

Sony hat heute auch neue Details zur Story bekannt gegeben. Im ersten Teil der zusammenhängenden Story von Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, sind Spider-Man und Mary Jane in einen Raubüberfall in einem Kunstmuseum verwickelt. Dabei treffen sie auf auf Peter Parkers alte Flamme Felicia Hardy, auch bekannt unter dem Namen Black Cat. Felicia Hary sorgt für Turbulenzen in Peters Doppelleben und neue Story-Missionen.

Marvel’s Spider-Man: Der Raubüberfall wird ab dem 23. Oktober digital im PlayStation Store erhältlich sein. Wer Geld sparen möchte, der kann die gesamte DLC-Reihe direkt im Bundle erwerben, wobei die zwei anderen Kapitel noch in diesem Jahr erscheinen werden. Fans, die Marvel’s Spider-Man noch nicht ihr Eigen nennen, steht die Digital Deluxe Edition zur Verfügung, die das komplette Spiel sowie die drei Add-ons beinhaltet.

Noch vor dem ersten DLC erscheint am 17. Oktober weltweit das kostenlose Update 1.07. Diese Aktualisierung kommt u. a. mit dem Modus Neues Spiel+ und dem Schwierigkeitsgrad Ultimativ daher. Neues Spiel+ bietet Spielern nach Beendigung der Story die Möglichkeit, das Spiel noch einmal von Anfang an mit allen freigeschalteten Anzügen, Fähigkeiten, Geräten und Benchmarks zu erleben und gleichzeitig alle finalen Objekte freizuschalten. Das Abschließen des Spiels über Neues-Spiel+ und auf dem Schwierigkeitsgrad Ultimativ bringt jeweils eine neue Trophäe. Darüber hinaus werden dank des Updates 1.07 einige Fehler behoben, Sticker im Fotomodus können nun gedreht werden und der Schwierigkeitsgrad Freundlich wurde anhand von Fan-Feedback überarbeitet und noch freundlicher gestaltet.