Marvel’s Spider-Man – Finales DLC-Kapitel Silver Lining enthüllt

Marvel und Insomniac Games bringen dir gemeinsam eine brandneue und authentische Spider-Man-Geschichte. Das ist nicht der Spider-Man, den du aus Filmen oder anderen Spielen kennst. Hier kommt ein erfahrener Peter Parker, der das Verbrechen in New York City auf wahrhaft meisterliche Art bekämpft. Gleichzeitig versucht er, sein chaotisches Privatleben und seine Karriere unter einen Hut zu bringen, während das Schicksal von 9 Millionen New Yorkern auf seinen Schultern lastet.