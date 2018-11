0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Marvel’s Spider-Man: Revierkämpfe ist ab sofort erhältlich. Damit ist auch das zweite Kapitel der DLC-Serie Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft erhältlich. Spieler können sich auf neue Story-Missionen, Lager, Verbrechen, Herausforderungen, Anzüge und Trophäen freuen.

Marvel’s Spider-Man – Zweites Kapitel der DLC-Serie erhältlich

Das neue Kapitel präsentiert Hammerhead, einen altbekannten Bösewicht mit einem chirurgisch verbesserten Schädel aus Stahl. Man kennt ihn aus dem Spider-Man-Comic in den 1970er Jahren. Er ist der Anführer einer Verbrecherorganisation und ist wie besessen von deren “ruhmreichen Tagen”. In der neuen Erweiterng „Revierkämpfe“ erklärt er Krieg gegen die Dons der Maggia-Bande. Er nutzt Ausrüstung, die Sable International bei der Besetzung von Marvel’s New York hinterließ. Spider-Man muss sich mit der Polizeichefin Yuri Watanabe verbünden. Gemeinsam sie der Gewalt ein Ende zu setzen, die in der Stadt ausgebrochen ist.

Die Erweiterung Revierkämpfe ist im PlayStation Store entweder einzeln oder im Bundle mit den beiden anderen DLC-Kapiteln Der Raubüberfall (erschienen im Oktober) und Silver Lining (erscheint im Dezember) erhältlich. Wer bisher noch mit dem Kauf von Marvel’s Spider-Man wartete, der kann im PS Store die Digital Deluxe Edition erwerben, die das komplette Spiel und die drei Add-ons beinhaltet.

Ein schnelles Zuschlagen im PS Store lohnt sich durch die aktuellen Sparsinns-Angebote doppelt: Das DLC-Paket Marvel’s Spider-Man: Die Stadt, die niemals schläft ist um 25 Prozent reduziert, die Digital Deluxe Edition um 37 Prozent und die normale Version sogar um 42 Prozent.