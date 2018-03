Der Publisher Focus Home Interactive und der Entwickler Passtech Games freuen sich bekannt geben zu können, dass das Adventure Masters of Anima diesen Frühling für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch sowie PC erscheinen wird.

Masters of Anima- Der Beginn eines Abenteuers

Masters of Anima ist ein völlig neues Abenteuer, das euch mitten in eine Welt voller Magie entführt. In strategischen, action-geladenen Schlachten kämpft ihr gegen die Mächte des Bösen, wobei eure Fähigkeit, spontan taktische Entscheidungen zu fällen, über Sieg und Niederlage entscheiden kann. Ihr beschwört und befehligt große Armeen mit bis zu 100 Wächtern, die den Kommandos aufs Wort folgen. Weiterhin könnt ihr euch auf eine innovative Steuerung per Gamepad, Tastatur und Maus freuen.

In einer Welt voller Magie

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle von Otto, einem Adepten des Anima. Dieser besitzt unglaubliche Kräfte, welche der Ursprung allen Lebens in der Welt von Spark sind. Ihr setzt alles daran, den Rang eines Meisters zu erlangen. Auf diese Weise könnt ihr endlich eure liebreizende Verlobte Ana heiraten. Anas Seele wurde vom schrecklichen Zahr zerschmettert und über das ganze Land verstreut. Im Laufe eurer Abenteuer lernt ihr, neue Arten von Wächtern zu kontrollieren. Diese verfügen über eigene einzigartige Talente und Fähigkeiten, die euch dabei helfen werden, die riesige Welt von Spark zu erkunden, ihre Geheimnisse zu lüften und alle imposanten Bosse aus dem Weg zu räumen, die euch dabei in die Quere kommen.

Wenn ihr Sieg an Sieg reiht und euch wie auch euren Wächtern neue Kräfte und Fähigkeiten aneignet, könnt ihr ein wahrer Meister des Anima werden. Entdeckt die quicklebendige Welt von Spark, besiegt gigantische Monster, bezwingt den mysteriösen Schurken Zahr und rettet so vielleicht die Welt.