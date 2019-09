0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

MeetToMatch und die Game Industry Conference haben die Fortsetzung ihrer Partnerschaft für die kommende Ausgabe verkündet. Bereits die GIC 2018 mit über 1.000 Geschäftsmeetings war ein großer Erfolg. Die GIC war im letzten Jahr die dritterfolgreichste Veranstaltung für den MeetToMatch-Service.

MeetToMatch – Partnerschaft für die kommende Konferenz verkündet

Mit MeetToMatch hat man ein effektiven Weg geschaffen, Geschäftspartner auf großen Events kennen zu lernen. Mit MeetToMatch sind neue Kooperationen und Kontakte nicht mehr dem Zufall überlassen. Nutzer können Meetings mit den gewünschten Publishern, Investoren und Entwicklern direkt planen und auch den Zeitpunkt und Ort des Treffens frei wählen. Auf der letztjährigen GIC nutzten mit 98%iger Zufriedenheit 506 Entscheidungsträger aus 370 Unternehmen den Service.

„Von den mehr als 40 Veranstaltungen des letzten Jahres, war die GIC eine der beschäftigungsreichsten für Xsollas Business Development. Wir hatten im wunderschönen Poznań großartige Meetings mit talentierten Entwicklern aus Indie- und großen Unternehmen. In diesem Jahr rechnen wir sogar mit noch größerem Erfolg“, sagt Olga Kovinova, Head of Partner Success bei Xsolla. Zum zweiten Mal in Folge wird MeetToMatch auf der GIC von Xsolla gesponsored.

„Die Vielzahl der Meetings, mit einer so großen Anzahl von Interessenten, bestätigt uns, dass die Zusammensetzung der Nutzer ideal war: Es war ein perfekter Marktplatz, der zu vielen Deals im finanziellen Bereich von 100.000€ bis 1 Mio. € führte“, sagt Fedor van Herpen, einer der Gründer von MeetToMacht.

Jakub Marszałkowski von der Game Industry Conference fügt hinzu: „Wir haben viel Feedback von unseren Teilnehmern gesammelt und wissen, dass sie von diesem Service sehr überzeugt sind. Nachdem man Jahr für Jahr auf den Events immer nur dieselben Personen gesehen hatte, war es für unsere Gäste sehr erfrischend, einen völlig neuen Teil der Branche kennen zu lernen. Die GIC fungiert als das Event, auf dem sich die Branche aus Zentral- und Osteuropa trifft. In der hier ansässigen Gaming-Branche arbeite mehr als 25.000 Menschen aufgeteilt in über 1.000 Unternehmen. Wir können von vielen aufregenden Erfolgsstorys berichten.“

Die Game Industry Conference findet im Rahmen der Poznań Game Arena vom 17. bis 20. Oktober 2019 statt. MeetToMatch ist für jeden Business-Besucher der GIC verfügbar.