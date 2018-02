Konami Digital Entertainment freut sich mitzuteilen zu können, dass Metal Gear Survive ab sofort für die Playstation 4, Xbox one und den PC erhältlich ist. Als Spieler könnt ihr euch nach nur einen Tag nach der Veröffentlichung auf eine befristete Login-Aktion freuen. Dadurch könnt ihr euch zahlreiche Boni verdienen. Ebenso kündigt Konami Digital Entertainment neue Inhalte, neue Events und Koop-Missionen an, die in den kommenden Monaten erscheinen sollen. Selbstverständlich werdet ihr unsere Eindrücke zu Metal Gear Survive in Kürze bald erfahren.

Metal Gear Survive- Das Anfang vom Ende

Metal Gear Survive knüpft an das Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeroes an. Ihr werdet in ein mysteriöses Wurmloch und damit in eine gefahrvolle, feindliche Welt gezogen, in der ihr überleben und einen Weg zurück finden müsst. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen tödliche Kreaturen, sondern auch um das Erforschen der Umgebung, genauer gesagt um die Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen, welche ihr benötigt, um am Leben zu bleiben. Die gewonnenen Materialien könnt ihr verwenden, um Waffen, Gebäude und andere nützliche Gegenstände zu erstellen, ebenso wie zur Entwicklung des Base Camps. Diesem könnt ihr Anlagen für den Anbau von Nahrungsmitteln und zur Tierzucht hinzufügen. Neben bekannter Ausrüstung wie den Walker Gears und Fulton Ballonen könnt ihr auch neue Waffen entwickeln, mit denen ihr euch gegen die Horden an Kreaturen behaupten könnt.

Metal Gear Survive- Metal Gear Survive- Einzelspieler mit Ressourcenmanagament

In der Einzelspieler-Kampagne erlernt ihr das Ressourcenmanagement, entwickelt euren Charakter und das Basislager, wo ihr nützliche Waffen und Ausrüstungsgegenstände erzeugen könnt, die ihr anschließend im kooperativen Spiel anwenden dürft. Im Koop-Modus könnt ihr mit Team-Kollegen Missionen absolvieren und dabei wertvolle Beute und Gegenstände sammeln. Die Besonderheit dabei ist, dass ihr diese in der Einzelspieler-Kampagne verwenden könnt.