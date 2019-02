0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und 4A Games haben ein neues Video veröffentlicht, mit dem man Spieler weltweit in der unglaublichen Welt von “Metro” Willkommen heißt.

Metro Exodus – 4A Games führen die Metro-Serie in neue Sphären

Die weltweit erfolgreiche Metro-Serie basiert auf der Metro-Roman-Serie aus der Feder von Dmitry Glukhovsky. Der Titel ist packende Atmosphäre, intensives Spielerlebnis, detailliert erzählte Geschichten und unvergessliche Spielwelt berühmt. Mit Metro 2033 und Metro: Last Light haben sich als absolute Kult-Spiele etabliert. Nun, fünf Jahre später erscheint mit Metro Exodus, der dritte Teil der Metro-Serie. Metro Exodus baut auf den von Fans geliebten Stärken der Vorgänger auf. Zusätzlich bietet es unendliche Freiheit und Erkundungsmöglichkeiten in den Ödlanden des postapokalyptischen Russlands. Neueinsteigern ermöglicht das heute veröffentlichte Video faszinierende Einblicke in die einzigartige Welt und das herausfordernde Gameplay der Metro-Serie.

Metro Exodus – In den Ruinen von Moskau

Die Geschichte beginnt ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt. Einige tausend Überlebende klammern sich in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz.

Sie haben sich gegen die vergiftete Umwelt behauptet, Mutanten bekämpft, paranormalen Horror überstanden und in den Flammen eines Bürgerkrieges gebrannt.

In der Rolle von Artjom liegt es jetzt an euch, eine Gruppe Spartaner Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die Weiten des postapokalyptischen Russland gen Osten zu führen. Erforscht die russische Wildnis in nicht-linearen Leveln und erlebet die spannende Story, die alle Jahreszeiten, von Frühling über Sommer und Herbst bis zum nuklearen Winter umspannt. Inspiriert von den Geschichten Dmitry Glukhovsky‘s führt Metro Exodus die Abenteuer von Artjom im bislang größten Metro Abenteuer weiter.

Metro Exodus – Features

Metro Exodus – Features