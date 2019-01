0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und 4A Games haben heute die erste Episode der dreiteiligen Videoserie „The Making of Metro Exodus“ veröffentlicht. Alle drei Episoden sind in Kiev und auf Malta in den Studios von 4A Games produziert und begleiten die finalen Arbeiten an Metro Exodus. Das Spiel erscheint am 15. Februar 2019 für die Xbox One, PlayStation 4 und für den PC.

Metro Exodus – 4A Games gewährt Blicke hinter die Kulissen

The Making of Metro Exodus zeigt zahlreiche Interviews mit den führenden Köpfen hinter dem Studio, Filmszenen aus den Archiven, Bildern und bisher unveröffentlichtem Material. Dabei bekommen Spieler einen Einblick in die fünfjährige Entwicklungszeit des Spiels. Die Serie bietet den Fans tiefe Einblicke bis ins Herz der kreativen Prozesse hinter dem bisher ambitioniertestem Projekt von 4A Games.

Episode 1 stellt das Team der “Spartaner” vor. 4A Games hat das Team mit einem besonderen Ziel gegründet. Sie wollten den Ruf der „Underdogs“ abschütteln und das Studio aufbauen. Man wollte vor allem in der Lage sein, die faszinierende Roman-Reihe von Dmitry Glukhovsky als Videospiel-Serie zum Leben zu erwecken.