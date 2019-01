Metro Exodus – Neuer Trailer stellt Artjoms Waffen-Arsenal vor

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und 4A Games haben einen Waffen-Trailer für Metro Exodus veröffentlicht. Der neue Trailer präsentiert das tödliche Arsenal, das Artjom und seine Gruppe Spartan Ranger verwenden. Damit gehen sie auf ihre spannende Reise mit der Aurora durch das post-apokalyptische Russland.



Metro Exodus – Artjoms Waffen-Arsenal

Die Metro-Serie war schon immer für ihre einzigartigen Schusswaffen bekannt. Für Metro Exodus überholte 4A Games das Waffen-System komplett. Damit wollen die Entwickler sicherzustellen, dass jede Waffe mechanisch funktionsfähig ist. Zudem soll man die Waffen im Feld anpassen können und Hunderte von taktischen Modifikationen durchführbar sein. Die Waffen müssen nun gereinigt und gewartet werden. Auf diese Weise kann man eine Überhitzung und Störungen vermeiden.

Zusätzlich zum Waffen-Trailer werden Deep Silver und 4A Games in den kommenden Wochen weitere ausführliche Videos veröffentlichen, die einen tieferen Einblick in die vier Hauptklassen – Pistolen, Schrotflinten, Gewehre und Spezialwaffen – gewähren. Diese Videos zeigen nur einen kleinen Teil der möglichen Kombinationen, die Spieler in den russischen Ödland-Gebieten finden und zusammenbauen können.