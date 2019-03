0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und 4A Games haben heute die Veröffentlichung des „Ranger Updates” für Metro Exodus bekannt gegeben. Das kostenlose Update erscheint für alle verfügbaren Plattformen und fügt dem Spiel neue Funktionen hinzu, optimiert einige wichtige Bereiche und adressiert zahlreiche von Spielern auf der ganzen Welt dokumentierte Bugs.

Metro Exodus – Ranger Update ab sofort verfügbar

„New Game +“ bietet Spielern die Möglichkeit, Metro Exodus neu zu erleben, indem es ihnen alle bereits im ersten Spieldurchlauf freigeschalteten Waffen und Ergänzungen zum erneuten Spielstart ohne Einschränkungen zur Verfügung stellt. Dieser Modus erlaubt Spielern die Veränderung unterschiedlichster Variablen, um ihnen somit ihre ganz eigene, persönliche und einzigartigen Spielerfahrung zu bieten.

In „New Game+“ ist zudem auch die Entwicklerkommentar-Funktion enthalten, mit der Spieler in bestimmten Bereichen des Spiels besondere Kassettenrekorder zur Verfügung stehen, über die sie sich anhören können, wie Mitglieder des Teams von 4A Games über diverse Design-Entscheidungen für diese Areale in Metro Exodus sprechen. Neue Erfolge und Trophäen runden die Einbindung von New Game + ab und bieten allen Spielern einen lohnenden Neustart von Metro Exodus.

Darüber hinaus hat 4A Games ein vierte Voreinstellung für die Controller-Empfindlichkeit entwickelt, mit der die Sensibilität sowie der Zielassistent und die „tote Zonen“ pro Plattform verbessert wurden. Zusätzlich bietet das „Ranger Update“ eine Menge plattformspezifischer Verbesserungen und neuer Funktionen. Beispielsweise wurde für Xbox One die Unterstützung von Maus und Tastatur eingebunden. PC Spieler können sich neben weiteren Neuerungen auf eine optimierte Unterstützung von RTX und DLSS freuen, während Spieler auf der Playstation 4 im Rahmen weiterer Veränderungen auch die gewünschte Unterstützung der DualShock Controller-Beleuchtung erhalten.

Neben den oben erwähnten neuen Funktionen beinhaltet das „Ranger Update“ eine große Zahl Verbesserungen. Dabei hat das Feedback der Spielern auf den unterschiedlichsten Plattformen und die dokumentierten Bugs zur Verbesserung einiger wichtiger Gameplay-Elemente des Spiels beigetragen. Auch das Balancing des Spiels sowie die grundsätzliche Performance von Metro Exodus auf den unterschiedlichen Plattformen haben die Entwickler so verbessern können.