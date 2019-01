0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Deep Silver und 4A Games haben den Vorbesteller-Bonus für Metro Exodus bekannt gegeben. Vorbesteller der Box-Variante erhalten das Panorama-Poster „Die Kreaturen von Metro Exodus“ als Beigabe.

Metro Exodus – Vorbesteller-Bonus für Box-Käufer

Die Kreaturen von Metro Exodus” ist ein Panorama-Poster, das die Vielfalt der Mutanten, denen die Besatzung der Aurora während ihrer Reise durch das post-apokalyptische Russland begegnen wird, präsentiert. Es wird in allen Erstauflagen des Spiels enthalten sein – sowohl in der Standard- als auch in der Aurora- Limited-Edition. Spieler, die bereits eine physische Kopie bei einem Händler vorbestellt haben gehen nicht leer aus. Diese müssen ihre Bestellung nicht ändern – das Poster wird automatisch hinzugefügt!

Einige Exemplare der “Spartan Collector's Edition” sind immer noch exklusiv auf folgender Seite erhältlich und bieten zusätzlich neben einer Premium-Figur einen Satz Sammelpostkarten, einen Spartaner-Dog Tag und Aufnäher. Diese Edition kann man einzeln oder zusammen mit einem Exemplar der Aurora Limited Edition erwerben.

Die Aurora Limited Edition enthält das Spiel in einem exklusiven Steelbook, ein wunderschönes 32-seitiges Artbook und den Expansion-Pass – alles enthalten in einer maßgeschneiderten Metall-Hülle. Die Standard Edition enthält die Spiel-Disc in einer Standardbox und wird weitgehend verfügbar sein.

Folgende zusätzliche Vorbesteller-Boni sind für die Editionen je nach Plattform verfügbar: