Ubisoft hat heute eine Partnerschaft mit SNK angekündigt. Damit führen sie die legendären Charaktere aus Samurai Showdown in Might & Magic Elemental Guardians ein.

Might & Magic Elemental Guardians – Kooperation mit SNK

Während diesem speziellen vierwöchigen Event werden vier der bekanntesten Kreaturen aus Samurai Shodown spielbar sein: Haohmaru, Nakoruru, Ukyo und Rimururu. Sie werden sich den mehr als 500 bereits verfügbaren Kreaturen anschließen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Might & Magic, einer beliebten Marke, die genauso eine leidenschaftliche Community wie Samurai Shodown besitzt”, sagt Koichi Toyama, President & CEO der SNK Corporation Company. „Ich kann es kaum erwarten zu sehen wie die Spieler mit unseren vier unvergesslichsten Charakteren in einem neuen Universum umgehen werden.”

„Es war eine Freude, mit einem so renommierten japanischen Franchise zusammenzuarbeiten”, sagte Jordi Martin, Managing Director von Ubisoft Barcelona Mobile. „Wir sind überzeugt, dass die Spieler von Might & Magic Elemental Guardians es genießen werden, die Neuzugänge in unserer Kreaturen-Kollektion zu entdecken.”

Entwickelt von Ubisoft Barcelona Mobile, ist Might & Magic Elemental Guardians ein kostenloses mobiles RPG, das im Universum von Might & Magic spielt. Der Titel ist eine neue Interpretation der Serie mit hochwertiger Grafik, strategischen PvE- und PvP-Duellen, Hunderten von sammelbaren Kreaturen und actiongeladenen Schlachten in Augmented Reality.

Might & Magic Elemental Guardians ist bereits im App Store für iPhone und iPad sowie Google Play weltweit erhältlich.