Good Shepherd Entertainment und der unabhängige Entwickler Italo Games kündigen in einer Pressemittelung die Veröffentlichung des pixelgeladenen Action-Spiels Milanoir für die Nintendo Switch an. Noch in diesem jahr soll das von den Meisterwerken italienischer Krimis der 1970er inspirierte Spiel erscheinen.

Milanoir- Neuer Gameplay-Trailer verschafft ersten Einblick

Ihr könnt im neuen Gameplay-Trailer einen ersten Blick in das Spiel werfen. Der Trailer zeigt die Geschichte in Milanoir, die das Ausmaß an Gier, Verrat und Rache darstellt.

“Milanoirs Pixel-Art-Ästhetik malt die unversöhnliche Stadt Mailand in gleichermaßen hellen und blutigen Details, während der funky Soundtrack im Stil der 70er Jahre die turbulente Energie der Epoche gekonnt einfängt. Schleichen, würgen und schießen Sie sich durch die gewalttätige kriminelle Unterwelt – auf der Jagd nach dem Mann, der Sie reingelegt hat. Uberleben Sie atemberaubende Verfolgungsjagden und nehmen Sie jeden auseinander, der sich Ihnen in den Weg stellt.”

Milanoir- Angepasstes Spielvergnügen für die Nintendo Switch

Die Entwicklung von Milanoir wurde unter den einzigartigen Fähigkeiten der Nintendo Switch entwickelt. Ihr habt die Möglichkeit mit bis zu zwei Spielern die gesamte actionreiche Kampagne im Coop-Modus zu spielen. Dabei verwendet jeder Spieler einen Joy Con-Controller.

Weiterhin könnt ihr euch als PC-Besitzer freuen, da eine Umsetzung von Milanoir für den PC vorgesehen ist und ebenfalls in diesem Jahr noch veröffentlicht werden soll.