Square Enix hat bekannt gegeben, dass Million Arthur: Arcana Blood in diesem Sommer für den PC via Steam erscheint.

Million Arthur: Arcana Blood – Ab Sommer via Steam verfügbar

Das 2D-Action-Spiel ist in einem fiktionalen Britannien angesiedelt, in dem eine Million verschiedene König Arthurs danach streben, der eine wahre König zu werden. Million Arthur: Arcana Blood ist ein klassisches Beat 'em up. Spieler können sich auf Auswahl von 13 spielbaren Kämpfern sowie 31 „Support Knight“-Charakteren freuen. Jeder dieser spielbaren Kämpfer besitzt spektakuläre Angriffsmöglichkeiten.

Million Arthur: Arcana Blood bringt Charaktere aus der Reihe wie „Blade Protector Arthur“, „Thief Arthur“ und „Lynx Arthur“ sowie Gastkämpfer zusammen. Darunter zählen „Otherworldly Riesz“ aus Seiken Densetsu 3, „Otherworldly Koume Sakiyama“ aus Lord of Vermilton und „Otherworldly Iori Yagami“ aus The King of Fighters XIV.

Neben der Arcade-Action können Fans der Million Arthur-Reihe eine ganz neue Geschichte des Autors Kazuma Kamachi genießen. Dabei konzentriert sich die Geschichte auf Britanniens „Grand Martial Arts Tournament“ und die Krieger. Die Krieger streben den Sieg und die Anerkennung als der wahre Arthur an.

Die Features des Spiels im Überblick: