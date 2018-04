Monster Energy Supercross – The Official Videogame wurde durch den zweiten DLC Compound ergänzt. Der DLC ist ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam in Deutschland erhältlich.

Monster Energy Supercross – Neue Challenge-Möglichkeiten

Ihr könnt mit dem Compound-DLC zwei neue Outdoor-Strecken erkunden und dabei eure Fähigkeiten in spannenden, zusätzlichen Challenges testen. Ihr wählt zwischen Supercross- und Motocross-Strecken, versucht die eigene Performance im Time Attack Modus zu verbessern oder tretet im Single Race Modus gegen KIs an.